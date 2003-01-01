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Олеся
Рецепты от Олеси
Шоколадный Банановый Пирог Шоколадный Банановый Пирог
Киш (пирог) с черемшой Киш (пирог) с черемшой
Шашлычки из курицы в духовке Шашлычки из курицы в духовке
Окрошка с курицей на кефире Окрошка с курицей на кефире
Банановые Маффины с жидкой Шоколадной Начинкой Банановые Маффины с жидкой Шоколадной Начинкой
Пончики "Ромашки" Пончики "Ромашки"
Бисквитный рулет "Торнадо" (Ураган) Бисквитный рулет "Торнадо" (Ураган)
Творожный пирог (Королевская ватрушка) Творожный пирог (Королевская ватрушка)
Картошка, тушенная с курицей Картошка, тушенная с курицей
Рецепты пользователей
Заливной рыбный пирог из консервов
Легкий 0 0 0

Заливной рыбный пирог из консервов

Дневник Плохой Хозяйки
Маффины с начинкой из тунца и яйца
Легкий 1 5 0

Маффины с начинкой из тунца и яйца

Дневник Плохой Хозяйки
Гречка по-купечески с опятами в казане
Средний 1 1 0

Гречка по-купечески с опятами в казане

The Patrick's channel
Жареные баклажаны с томатным соусом
Легкий 0 1 0

Жареные баклажаны с томатным соусом

Ir_na
Шоколадно-медовый торт «Спартак»
Легкий 1 2 0

Шоколадно-медовый торт «Спартак»

Наталья Василенко
Запеченная картошка с грибами (строчки и сморчки)
Легкий 1 1 0

Запеченная картошка с грибами (строчки и сморчки)

Дневник Плохой Хозяйки
Рулет из свиной грудинки "Махеевъ", Россия
Легкий 0 4 0

Рулет из свиной грудинки "Махеевъ", Россия

Umud
Сочный стейк из говядины "Махеевъ", Россия
Легкий 1 1 0

Сочный стейк из говядины "Махеевъ", Россия

Umud
Горячая закуска из лаваша с мясом и овощами
Легкий 1 1 1

Горячая закуска из лаваша с мясом и овощами

Наталья Василенко
Домашний гамбургер
Легкий 0 1 0

Домашний гамбургер

Nadininsme
Бургер на огне
Легкий 0 1 0

Бургер на огне

Елена1989lev
Пирожки с черемшой и яйцом
Легкий 0 3 0

Пирожки с черемшой и яйцом

Дневник Плохой Хозяйки
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