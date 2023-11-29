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29 ноября 2023

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов 33 95

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Чтобы приготовить торт, не обязательно долго стоять у плиты. А чтобы приготовить вкусный торт - нужно просто найти хороший рецепт. И сегодня я делюсь с вами как раз таким - вкусным и проверенным рецептом торта, для которого даже духовка не понадобится. А понадобится всего 3 простых продукта, которые есть на каждой кухне! Сразу предупреждаю, что этот торт без выпечки и без печенья.
Гости подумали, что это Наполеон. А это -СМЕТАННИК. Очень нежный и пропитанный, просто тает во рту! Не верите? Давайте проверим.
Сохраните рецепт, чтобы не потерять и поделитесь с мамой, дочкой и подружками в соцсетях ;)

Ингредиенты

Коржи:
сметана 200 г
сахар 200 г
разрыхлитель 10 г
мука 400 г
Крем для торта:
сметана 600 г
сахарная пудра 200 г

Общая информация

Сложность

Легкий

Таблица мер и весов

Пошаговый рецепт с фото

Видеорецепт

Совет

🔹 Смотрите ВИДЕО РЕЦЕПТ 🛎 Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов
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В миску кладу 200 г сметаны.
Сметана подойдет любой жирности, у меня 20%.
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Всыпаю 200 г сахара.
И примерно 1 ч.л. Ванильного сахара.
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Перемешиваю сметану с сахаром буквально 1-2 минутки, чтобы сахар хорошо растворился.

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 1

В муку добавляю разрыхлитель. У меня здесь 400 г муки и пакетик разрыхлителя - это 10 г или 2 ч.л.

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 2

Просеиваю муку с разрыхлителем и замешиваю тесто.

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 3

Из теста формирую колбаску (или жгутик).
Делю на 10 частей.

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 4

Посыпаю стол мукой и раскатываю шарик теста в тонкий корж.

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 5

Совет

Это тесто на сметане получается просто отличное, Коржи раскатываются очень легко, быстро - практически никаких усилий. 1 минута и вот такой коржик готов.
Коржи получаются тоненькие, легко берутся в руки и не рвутся.

Вырезаю из теста круг по диаметру сковороды. У меня диаметр коржей 18 см, он даже меньше, чем диаметр моей сковороды. Сковорода у меня 24 см.
.

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 6

Обрезки я собираю, посмотрите сколько много обрезков получается.

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 7

Собираю обрезки теста, делаю жгутик и раскатываю дополнительные коржи.
Просто отличное безотходное производство :)
У меня получилось всего 16 коржей из всей порции теста. И парочку коржей я потому пущу на украшение торта.

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 8

И теперь все очень просто: разогреваю сковороду, ничем ее не смазываю.
Выкладываю коржик и пеку буквально 1-2 минутки с одной стороны.

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 9

Переворачиваю и пеку еще 1-2 минуты с другой стороны.

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 10

Совет

Долго не держите, коржи готовятся очень быстро, как блинчики. Но по вкусу это совсем не блинчики, а очень вкусные хрустящие коржи для торта. А как они пахнут ванилью - просто бесподобно ароматно! И как видите, здесь даже духовка не нужна - торт на сковороде готовится еще быстрее, чем в духовке.
Сами коржи не сильно сладкие, но сладкий крем их отлично пропитает и добавит как раз столько сладости, сколько нужно.

Теперь быстро приготовим крем для торта.
Мне хотелось, чтобы мой крем получился погуще, я купила в магазине обычную 20% сметану и на ночь просто выложила ее на марлю. Вот сколько сыворотки стекло.

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 11

И получилась такая густая сметана, как домашняя деревенская, по густоте. Только посмотрите, сметана просто как сыр, не то что ложка стоит, можно даже руками ее наломать))

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 12

Итак, в миске у меня 600 г уже отвешенной сметаны.
Добавляю к сметане 200 г сахара.

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 13

И теперь просто взбиваю крем на низкой скорости миксера, до однородности.
Посмотрите, какой красивый крем у нас получился.

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 14

Совет

Кстати, отвешивать сметану не обязательно, можно просто перемешать сметану с сахаром, а лучше с сахарной пудрой.

Беру блюдо, на котором буду подавать торт и немного смазываю кремом. Это для того, чтобы торт хорошо стоял на блюде и не скользил пока я буду его собирать.
Кладу корж.
И хорошо смазываю сметанным кремом.

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 15

И есть маленький секретик. Поделюсь им, возможно не все его знают. Если мне нужно, чтобы торт пропитался очень быстро, я просто сбрызгиваю коржи молоком, а сверху смазываю кремом. Тогда коржи пропитываются просто моментально и тортик можно есть даже через 30 минут после холодильника.
.

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 16

Вот такой высокий тортик у нас с вами получился.

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 17

И 1-2 коржа я поломаю и можно измельчить их скалкой, а можно в блендере, как вам удобнее.

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 18

И еще один маленький секретик: чтобы торт получился ровным и не заваливался на один бок, я кладу на него любой груз - хотя бы обычную разделочную доску и оставляю на 10 минут. Благодаря такому простому способу, Тортик получается ровным и еще лучше и быстрей пропитывается.

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 19

Сверху обмазываю торт остатками крема.

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 20

Обсыпаю крошками бока торта.

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 21

Совет

Совет. Очень быстро и удобно, если у вас есть крутящаяся подставочка для торта. Я когда купила недорогую подставку в ближайшем магазине посуды, до сих пор ее нежно люблю - с ней украшать торт очень удобно и получается красиво и аккуратно.
А еще, под торт я подкладываю полоски пергамента - этот маленький лайфхак поможет чтобы блюдо для торта оставалось чистым - торт хоть сразу на стол можно подавать. А край блюда протираю бумажным полотенцем.

Теперь обсыпаю верх торта крошками.
Я хочу чтобы середина осталась пустой, поэтому обсыпаю только с боков.

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 22

А в центр я хочу натереть шоколадку. Можно натереть на обычной крупной терке. Или очень удобно настрогать шоколад при помощи обычной овощечистки или ножа вот такая красивая шоколадная стружка получается.

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 23

Можете натереть шоколадку, можете просто полностью обсыпать торт крошками - украшение торта - это всегда дело вашего вкуса и фантазии.
.
Убираю торт в холодильник и даю настояться.

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 24

Друзья, это очень удачный, а главное - простой рецепт торта: Вот скоро Новый год и торт без выпечки может очень вам пригодится. В духовке вы можете спокойно запекать мясо или рыбу на праздничный стол, а даже если вы решите приготовить торт в самый последний момент, вы сможете спокойно сделать это, ведь для нашего торта даже духовка не понадобится.
Кроме того, продукты для торта нужны самые простые: это сметана, мука и сахар - эти продукты вы можете без труда купить в любом ближайшем магазине, даже далеко ходить не придется.
Ну что, уже просто не терпится его попробовать!

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 25

Посмотрите, какой разрез у нашего торта - просто тысяча и один слой, и много вкусно крема!
Торт отлично пропитался, нежный, сочный - просто тает во рту! Я готовила этот торт для гостей и они подумали, что это Наполеон! А когда узнали, что это не Наполеон, а Сметанник - очень удивились! :)

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 26

Ну каким же вкусным получился этот торт без выпечки!
Вы сами и ваши гости будут в полном восторге, а подруги обязательно попросят рецепт.

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 27

Так что обязательно сохраните рецепт, чтобы не потерять до Нового Года и делитесь с друзьями и подружками в соцсетях.

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 28

Друзья, если вам понравился рецепт Сметанника, напишите пожалуйста в комментариях: хочу торт, и я буду чаще снимать для вас такие видео :)
.
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Всем приятного аппетита, прекрасного настроения, будьте здоровы и счастливы!
Пока-пока и скоро увидимся!

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов фото к рецепту 29

Приятного аппетита!

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Комментарии к рецепту

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olick

2 года назад

Дорый день!
В рецепте указано, что сахара надо 200г как в тесто, так и в крем, а в описании приготовления говорится, что коржи получаются не сладкими, но это не так! Они сладкие, даже очень. И тесто получилось настолько сладко-сахарным, что липло к столу, рукам (похоже на пряничное тесто).
По вкусу тортик не похож на "Наполеон" совсем. Из-за сладости для меня был слишком приторным. Зато дети оценили!)))

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Burunduk

2 года назад

Добрый день.А у меня торт не приторно сладкий получился!Делала всё по рецепту.Правда осталось много лишнего крема.Пришлось думать куда его пристроить...Тортик мягкий,сочный,вкусный!

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Лилечек

2 года назад

Здравствуйте. У меня вопрос-сметану для крема на ночь выкладываете в марлю,оставляете в теплом месте или в холодильник.

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Ester_Lin

8 месяцев назад

Вкусный торт, но крем у меня весь впитался подчистую, наверное, в следующий раз надо будет еще гуще промазывать

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bastet725

7 месяцев назад

У меня получилось 10 тонко раскатанных коржей, хотела катать еще тоньше, но начинали липнуть к столу и рваться. Поэтому у меня не такой высокий тортик получился. Коржи сладкие, крем тоже - мне по вкусу) Сметану для крема брала фермерскую 35%, не отвешивала, просто смешала с сахарной пудрой, крем  получился довольно густой, мазала толстым слоем, но тоже сильно впитался и еще подзастыл в холодильнике. По соотношению количества крем и коржей у меня вышло ровно как надо, без остатков. В целом тортик получился вкусный, сытный, довольно плотный - именно как сметанник домашний. Очень понравилась простота приготовления и минимум необходимых продуктов.

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Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов от bastet725 bastet725
bastet725

10 марта 2024 г.

Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов от Burunduk Burunduk
Burunduk

4 декабря 2021 г.

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