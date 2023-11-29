Чтобы приготовить торт, не обязательно долго стоять у плиты. А чтобы приготовить вкусный торт - нужно просто найти хороший рецепт. И сегодня я делюсь с вами как раз таким - вкусным и проверенным рецептом торта, для которого даже духовка не понадобится. А понадобится всего 3 простых продукта, которые есть на каждой кухне! Сразу предупреждаю, что этот торт без выпечки и без печенья. Гости подумали, что это Наполеон. А это -СМЕТАННИК. Очень нежный и пропитанный, просто тает во рту! Не верите? Давайте проверим. Сохраните рецепт, чтобы не потерять и поделитесь с мамой, дочкой и подружками в соцсетях ;)

Видеорецепт

Совет Смотрите ВИДЕО РЕЦЕПТ Вкусный Сметанник. Торт Без Выпечки из ТРЕХ Ингредиентов

ПОДПИШИТЕСЬ на наш YOUTUBE канал Готовим дома с ОЛЕСЕЙ В миску кладу 200 г сметаны.

Сметана подойдет любой жирности, у меня 20%.

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Всыпаю 200 г сахара.

И примерно 1 ч.л. Ванильного сахара.

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Перемешиваю сметану с сахаром буквально 1-2 минутки, чтобы сахар хорошо растворился.





В муку добавляю разрыхлитель. У меня здесь 400 г муки и пакетик разрыхлителя - это 10 г или 2 ч.л.

Просеиваю муку с разрыхлителем и замешиваю тесто.

Из теста формирую колбаску (или жгутик).

Делю на 10 частей.

Посыпаю стол мукой и раскатываю шарик теста в тонкий корж.

Совет Это тесто на сметане получается просто отличное, Коржи раскатываются очень легко, быстро - практически никаких усилий. 1 минута и вот такой коржик готов.

Коржи получаются тоненькие, легко берутся в руки и не рвутся.

Вырезаю из теста круг по диаметру сковороды. У меня диаметр коржей 18 см, он даже меньше, чем диаметр моей сковороды. Сковорода у меня 24 см.

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Обрезки я собираю, посмотрите сколько много обрезков получается.

Собираю обрезки теста, делаю жгутик и раскатываю дополнительные коржи.

Просто отличное безотходное производство :)

У меня получилось всего 16 коржей из всей порции теста. И парочку коржей я потому пущу на украшение торта.

И теперь все очень просто: разогреваю сковороду, ничем ее не смазываю.

Выкладываю коржик и пеку буквально 1-2 минутки с одной стороны.

Переворачиваю и пеку еще 1-2 минуты с другой стороны.

Совет Долго не держите, коржи готовятся очень быстро, как блинчики. Но по вкусу это совсем не блинчики, а очень вкусные хрустящие коржи для торта. А как они пахнут ванилью - просто бесподобно ароматно! И как видите, здесь даже духовка не нужна - торт на сковороде готовится еще быстрее, чем в духовке.

Сами коржи не сильно сладкие, но сладкий крем их отлично пропитает и добавит как раз столько сладости, сколько нужно. Теперь быстро приготовим крем для торта.

Мне хотелось, чтобы мой крем получился погуще, я купила в магазине обычную 20% сметану и на ночь просто выложила ее на марлю. Вот сколько сыворотки стекло.

И получилась такая густая сметана, как домашняя деревенская, по густоте. Только посмотрите, сметана просто как сыр, не то что ложка стоит, можно даже руками ее наломать))

Итак, в миске у меня 600 г уже отвешенной сметаны.

Добавляю к сметане 200 г сахара.

И теперь просто взбиваю крем на низкой скорости миксера, до однородности.

Посмотрите, какой красивый крем у нас получился.

Совет Кстати, отвешивать сметану не обязательно, можно просто перемешать сметану с сахаром, а лучше с сахарной пудрой. Беру блюдо, на котором буду подавать торт и немного смазываю кремом. Это для того, чтобы торт хорошо стоял на блюде и не скользил пока я буду его собирать.

Кладу корж.

И хорошо смазываю сметанным кремом.

И есть маленький секретик. Поделюсь им, возможно не все его знают. Если мне нужно, чтобы торт пропитался очень быстро, я просто сбрызгиваю коржи молоком, а сверху смазываю кремом. Тогда коржи пропитываются просто моментально и тортик можно есть даже через 30 минут после холодильника.

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Вот такой высокий тортик у нас с вами получился.

И 1-2 коржа я поломаю и можно измельчить их скалкой, а можно в блендере, как вам удобнее.

И еще один маленький секретик: чтобы торт получился ровным и не заваливался на один бок, я кладу на него любой груз - хотя бы обычную разделочную доску и оставляю на 10 минут. Благодаря такому простому способу, Тортик получается ровным и еще лучше и быстрей пропитывается.

Сверху обмазываю торт остатками крема.

Обсыпаю крошками бока торта.

Совет Совет. Очень быстро и удобно, если у вас есть крутящаяся подставочка для торта. Я когда купила недорогую подставку в ближайшем магазине посуды, до сих пор ее нежно люблю - с ней украшать торт очень удобно и получается красиво и аккуратно.

А еще, под торт я подкладываю полоски пергамента - этот маленький лайфхак поможет чтобы блюдо для торта оставалось чистым - торт хоть сразу на стол можно подавать. А край блюда протираю бумажным полотенцем. Теперь обсыпаю верх торта крошками.

Я хочу чтобы середина осталась пустой, поэтому обсыпаю только с боков.

А в центр я хочу натереть шоколадку. Можно натереть на обычной крупной терке. Или очень удобно настрогать шоколад при помощи обычной овощечистки или ножа вот такая красивая шоколадная стружка получается.

Можете натереть шоколадку, можете просто полностью обсыпать торт крошками - украшение торта - это всегда дело вашего вкуса и фантазии.

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Убираю торт в холодильник и даю настояться.

Друзья, это очень удачный, а главное - простой рецепт торта: Вот скоро Новый год и торт без выпечки может очень вам пригодится. В духовке вы можете спокойно запекать мясо или рыбу на праздничный стол, а даже если вы решите приготовить торт в самый последний момент, вы сможете спокойно сделать это, ведь для нашего торта даже духовка не понадобится.

Кроме того, продукты для торта нужны самые простые: это сметана, мука и сахар - эти продукты вы можете без труда купить в любом ближайшем магазине, даже далеко ходить не придется.

Ну что, уже просто не терпится его попробовать!

Посмотрите, какой разрез у нашего торта - просто тысяча и один слой, и много вкусно крема!

Торт отлично пропитался, нежный, сочный - просто тает во рту! Я готовила этот торт для гостей и они подумали, что это Наполеон! А когда узнали, что это не Наполеон, а Сметанник - очень удивились! :)

Ну каким же вкусным получился этот торт без выпечки!

Вы сами и ваши гости будут в полном восторге, а подруги обязательно попросят рецепт.

Так что обязательно сохраните рецепт, чтобы не потерять до Нового Года и делитесь с друзьями и подружками в соцсетях.

Друзья, если вам понравился рецепт Сметанника, напишите пожалуйста в комментариях: хочу торт, и я буду чаще снимать для вас такие видео :)

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Всем приятного аппетита, прекрасного настроения, будьте здоровы и счастливы!

Пока-пока и скоро увидимся!

Приятного аппетита!

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