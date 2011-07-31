Сливовый пирог с ореховым крокантом
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Этот пирог нам очень понравился...Мягкое, нежное творожное тесто, кисловатая сливовая начинка и сладкий, хрустящий крокант из грецких орехов... Делается очень быстро ( не считая времени выпечки ), а съедается вообще моментально.
Ингредиенты
|для теста
|нежирного пастообразного творога
|100 г
|молоко
|4 ст.л.
|растительное масло без запаха
|4 ст.л.
|сахар
|50 г
|сахар ванильный
|1 пакетик
|соль
|щепотка (маленькая)
|мука
|200 г
|разрыхлитель
|1 пакетик
|начинка
|не мягких слив
|750 г
|немного панировочных сухарей
|ореховый крокант
|орехи грецкие
|100 г
|сахар ванильный
|1 пакетик
|сахар
|100 г
|масло сливочное
|75 г
|молоко
|1 ст.л.
Общая информация
Сложность
Легкий
Пошаговый рецепт с фото
- Сливы вымыть, разрезать на половинки, удалить косточку.
- Дно разъёмной формы диаметром 26 см. застелить пекарской бумагой и смазать стенки маслом.
- Духовку включить греться на 200°C ( с обдувом на 180°C )
- Для теста смешать вместе миксером творог, молоко, масло, сахар, ванильный сахар и соль. постепенно подмешать просеянную муку с разрыхлителем и замесить руками мягкое тесто.
-Тесто немного липнет, поэтому раскатывается трудно. Но оно очень пластичное и я распределяла его по форме руками, формируя также бортики высотой примерно 2-2.5 см.
- Присыпьте дно из теста панировочными сухарями.
- Разложите половинки слив так, чтобы не оставалось пустых мест.
- Для кроканта крупно порубите грецкие орехи. Растопите сахар и ванильный сахар на сковороде при средней температуре. Когда сахар растает, добавьте сливочное масло. Помешивая, доведите до кипения, добавьте молоко, грецкие орехи, уберите сковороду с огня и всё хорошо перемешайте.
- Равномерно распределите крокант на сливы.
- Выпекайте пирог в духовке на среднем уровне примерно 45 минут. После 30 минут с начала запекания закройте верх пирога кусочком фольги. Если хватит терпения, дождитесь полного остывания пирога и подавайте со взбитыми сливками. Приятного аппетита!
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Комментарии к рецепту
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4 года назад
Sharlottka Аня, спасибо за прекрасное фото!!!! и за доверие рецепту!
C арахисом тоже ооочень вкусно!!!
Этот пирог был у меня в закладках с зимы, ждал своего часа)) И не зря!
Очень вкусно получилось!!! Наташенька, спасибо! Буду печь еще не раз.
Я хотела сказать насчет карамели: тут писали выше, что она комочками получается. Девочки, карамель НЕЛЬЗЯ МЕШАТЬ! Вообще! Только встряхивать сковородку. И еще, когда масло добавляете, вы им аккуратненько водите по стенкам сковородки, чтобы оно постепенно таяло, в середину не кладите. И молоко по краю добавляйте. На пирог карамель выливайте прямо из сковородки, а остатки уже ложкой, тогда она будет однородной, красивой и без комочков.
11 месяцев назад
Хочу сказать "спасибо" автору за рецепт. Сейчас осень, пробую новые рецепты выпечки, летом пирогов не хочется. Очень вкусный пирог : тесто почти несладкое, хрустящий крокант, красивый внешний вид. Сливы сейчас поздние, они не очень сочные, но сладкие. Тесто внизу не промокло. Пирог несложный в приготовлении, а результат превосходный. На форму диаметром 24 см ушло 600 г сливы почти в один ряд.
4 года назад
даже и с персиком