Сливовый пирог с ореховым крокантом

- Сливы вымыть, разрезать на половинки, удалить косточку.

- Дно разъёмной формы диаметром 26 см. застелить пекарской бумагой и смазать стенки маслом.

- Духовку включить греться на 200°C ( с обдувом на 180°C )

- Для теста смешать вместе миксером творог, молоко, масло, сахар, ванильный сахар и соль. постепенно подмешать просеянную муку с разрыхлителем и замесить руками мягкое тесто.

-Тесто немного липнет, поэтому раскатывается трудно. Но оно очень пластичное и я распределяла его по форме руками, формируя также бортики высотой примерно 2-2.5 см.

- Присыпьте дно из теста панировочными сухарями.

- Разложите половинки слив так, чтобы не оставалось пустых мест.

- Для кроканта крупно порубите грецкие орехи. Растопите сахар и ванильный сахар на сковороде при средней температуре. Когда сахар растает, добавьте сливочное масло. Помешивая, доведите до кипения, добавьте молоко, грецкие орехи, уберите сковороду с огня и всё хорошо перемешайте.

- Равномерно распределите крокант на сливы.

- Выпекайте пирог в духовке на среднем уровне примерно 45 минут. После 30 минут с начала запекания закройте верх пирога кусочком фольги. Если хватит терпения, дождитесь полного остывания пирога и подавайте со взбитыми сливками. Приятного аппетита!