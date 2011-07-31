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31 июля 2011

Сливовый пирог с ореховым крокантом

Сливовый пирог с ореховым крокантом 53 247

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Рецепт
Приготовление
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Комментарии (189)
Фотоотчеты (61)

Этот пирог нам очень понравился...Мягкое, нежное творожное тесто, кисловатая сливовая начинка и сладкий, хрустящий крокант из грецких орехов... a_vkusno Делается очень быстро ( не считая времени выпечки ), а съедается вообще моментально.

Ингредиенты

для теста
нежирного пастообразного творога 100 г
молоко 4 ст.л.
растительное масло без запаха 4 ст.л.
сахар 50 г
сахар ванильный 1 пакетик
соль щепотка (маленькая)
мука 200 г
разрыхлитель 1 пакетик
начинка
не мягких слив 750 г
немного панировочных сухарей
ореховый крокант
орехи грецкие 100 г
сахар ванильный 1 пакетик
сахар 100 г
масло сливочное 75 г
молоко 1 ст.л.

Общая информация

Сложность

Легкий

Таблица мер и весов

Пошаговый рецепт с фото

- Сливы вымыть, разрезать на половинки, удалить косточку.
- Дно разъёмной формы диаметром 26 см. застелить пекарской бумагой и смазать стенки маслом.
- Духовку включить греться на 200°C ( с обдувом на 180°C )
- Для теста смешать вместе миксером творог, молоко, масло, сахар, ванильный сахар и соль. постепенно подмешать просеянную муку с разрыхлителем и замесить руками мягкое тесто.
-Тесто немного липнет, поэтому раскатывается трудно. Но оно очень пластичное и я распределяла его по форме руками, формируя также бортики высотой примерно 2-2.5 см.
- Присыпьте дно из теста панировочными сухарями.
- Разложите половинки слив так, чтобы не оставалось пустых мест.
- Для кроканта крупно порубите грецкие орехи. Растопите сахар и ванильный сахар на сковороде при средней температуре. Когда сахар растает, добавьте сливочное масло. Помешивая, доведите до кипения, добавьте молоко, грецкие орехи, уберите сковороду с огня и всё хорошо перемешайте.
- Равномерно распределите крокант на сливы.
- Выпекайте пирог в духовке на среднем уровне примерно 45 минут. После 30 минут с начала запекания закройте верх пирога кусочком фольги. Если хватит терпения, дождитесь полного остывания пирога и подавайте со взбитыми сливками. Приятного аппетита! a_rose a_rose a_rose

Сливовый пирог с ореховым крокантом фото к рецепту 1

Сливовый пирог с ореховым крокантом фото к рецепту 2

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Комментарии к рецепту

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Sharlottka

4 года назад

a_bomb даже и с персиком

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admira

4 года назад

Sharlottka Аня, спасибо за прекрасное фото!!!! a_good и за доверие рецепту!

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Caledonia

3 года назад

C арахисом тоже ооочень вкусно!!! a_vkusno

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Caledonia

3 года назад

Этот пирог был у меня в закладках с зимы, ждал своего часа)) И не зря! a_good
Очень вкусно получилось!!! Наташенька, спасибо! Буду печь еще не раз.
Я хотела сказать насчет карамели: тут писали выше, что она комочками получается. Девочки, карамель НЕЛЬЗЯ МЕШАТЬ! Вообще! Только встряхивать сковородку. И еще, когда масло добавляете, вы им аккуратненько водите по стенкам сковородки, чтобы оно постепенно таяло, в середину не кладите. И молоко по краю добавляйте. На пирог карамель выливайте прямо из сковородки, а остатки уже ложкой, тогда она будет однородной, красивой и без комочков. a_daisy

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ириа

11 месяцев назад

Хочу сказать "спасибо" автору за рецепт. Сейчас осень, пробую новые рецепты выпечки, летом пирогов не хочется. Очень вкусный пирог : тесто почти несладкое, хрустящий крокант, красивый внешний вид. Сливы сейчас поздние, они не очень сочные, но сладкие. Тесто внизу не промокло. Пирог несложный в приготовлении, а результат превосходный. На форму диаметром 24 см ушло 600 г сливы почти в один ряд.

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