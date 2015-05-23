Кексы "Абрикосовый поцелуй"

-- Подготовить абрикосы - помыть, высушить, разделить на половинки и вынуть косточки. Если используются консервированные абрикосы, слить жидкость и обсушить.



-- Для начинки смешать творог, крахмал, сах. пудру и яйцо.



-- Духовку включить греться на 180°C. Форму для кексов смазать маслом. Силиконовые формы смазывать не нужно.



-- Смешать миксером мокрую часть теста. Добавить сухую часть и перемешать совсем недолго, миксером мешать больше не нужно!



-- Заполнить формы тестом на 1/3.



-- На каждую половинку абрикосов выложить 1 ч. л. творожной начинки и закрыть второй половинкой. Абрикосы положить на тесто в серединку формы и вдавить.



-- Оставшуюся начинку распределить сверху.



-- Время выпечки - 30-40 минут. Готовые кексы остудить полностью и по желанию посыпать сахарной пудрой. Приятного чаепития!!!



Абрикосы можно заменить небольшими по размеру сливами.

Тесто для кексов также можно взять любое (любимое)