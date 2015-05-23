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23 мая 2015

Кексы "Абрикосовый поцелуй"

Кексы &quot;Абрикосовый поцелуй&quot; 30 90

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Рецепт
Приготовление
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Комментарии (14)
Фотоотчеты (3)

Ингредиенты

Сухая часть
мука пшеничная 180 г
разрыхлитель теста 2 ч.л.
Мокрая часть
йогурт натуральный 300 мл
яйца 1 шт
растительное масло 75 мл
сахар 120 г
ванильный сахар
соль 1 щепотка
Начинка
абрикосы некрупные свежие или консервированные 12 шт
творог пастообразный 200 г
яйцо 1 шт
крахмал 1 ч.л.
сахарная пудра 2 ст.л.

Общая информация

Сложность

Легкий

Таблица мер и весов

Пошаговый рецепт с фото

-- Подготовить абрикосы - помыть, высушить, разделить на половинки и вынуть косточки. Если используются консервированные абрикосы, слить жидкость и обсушить.

-- Для начинки смешать творог, крахмал, сах. пудру и яйцо.

-- Духовку включить греться на 180°C. Форму для кексов смазать маслом. Силиконовые формы смазывать не нужно.

-- Смешать миксером мокрую часть теста. Добавить сухую часть и перемешать совсем недолго, миксером мешать больше не нужно!

-- Заполнить формы тестом на 1/3.

-- На каждую половинку абрикосов выложить 1 ч. л. творожной начинки и закрыть второй половинкой. Абрикосы положить на тесто в серединку формы и вдавить.

-- Оставшуюся начинку распределить сверху.

-- Время выпечки - 30-40 минут. Готовые кексы остудить полностью и по желанию посыпать сахарной пудрой. Приятного чаепития!!!

Абрикосы можно заменить небольшими по размеру сливами.
Тесто для кексов также можно взять любое (любимое)

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Мармеллладка

Комментарии к рецепту

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Показать все комментарии (14)
admira

4 года назад

слишком сильно абрикосы вдавила

... может ещё и абрикоски слишком мягкие были..Оль, спасибо!!! Даже так сочные и аппетитные кексики у тебя!!! a_friends a_daisy

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Kontik

4 года назад

Вкусно получилось, но мне кисловато было почему то- может абрикосы большие, а формочки маленькие- куча кексиков получилась

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admira

4 года назад

Kontik Таня, спасибо за фото! Красивые кексики получились! a_rose

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Gnomus

3 года назад

Наташа, большое спасибо! Делала целым пирогом, чтобы с кексами не возиться a_girl_blush
Очень вкусный! Нежный, легкий!
Урезала масло и сахара немного.
Почему-то последнее время тесто выходит плотновато в духовке... может мука какая хреновая мне попадается или яйца...

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admira

3 года назад

Gnomus Алин, спасибо!!! a_friends a_rose Очень красивый пирожок получился!!! a_daisy a_daisy a_daisy a_daisy

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Фотоотчеты к рецепту

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