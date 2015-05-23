Кексы "Абрикосовый поцелуй"
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Ингредиенты
|Сухая часть
|мука пшеничная
|180 г
|разрыхлитель теста
|2 ч.л.
|Мокрая часть
|йогурт натуральный
|300 мл
|яйца
|1 шт
|растительное масло
|75 мл
|сахар
|120 г
|ванильный сахар
|соль
|1 щепотка
|Начинка
|абрикосы некрупные свежие или консервированные
|12 шт
|творог пастообразный
|200 г
|яйцо
|1 шт
|крахмал
|1 ч.л.
|сахарная пудра
|2 ст.л.
Общая информация
Сложность
Легкий
Пошаговый рецепт с фото
-- Подготовить абрикосы - помыть, высушить, разделить на половинки и
вынуть косточки. Если используются консервированные абрикосы, слить
жидкость и обсушить.
-- Для начинки смешать творог, крахмал, сах. пудру и яйцо.
-- Духовку включить греться на 180°C. Форму для кексов смазать маслом. Силиконовые формы смазывать не нужно.
-- Смешать миксером мокрую часть теста. Добавить сухую часть и перемешать совсем недолго, миксером мешать больше не нужно!
-- Заполнить формы тестом на 1/3.
-- На каждую половинку абрикосов выложить 1 ч. л. творожной начинки и закрыть второй половинкой. Абрикосы положить на тесто в серединку формы и вдавить.
-- Оставшуюся начинку распределить сверху.
-- Время выпечки - 30-40 минут. Готовые кексы остудить полностью и по желанию посыпать сахарной пудрой. Приятного чаепития!!!
Абрикосы можно заменить небольшими по размеру сливами.
Тесто для кексов также можно взять любое (любимое)
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Комментарии к рецепту
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4 года назад
Вкусно получилось, но мне кисловато было почему то- может абрикосы большие, а формочки маленькие- куча кексиков получилась
4 года назад
Kontik Таня, спасибо за фото! Красивые кексики получились!
3 года назад
Наташа, большое спасибо! Делала целым пирогом, чтобы с кексами не возиться
Очень вкусный! Нежный, легкий!
Урезала масло и сахара немного.
Почему-то последнее время тесто выходит плотновато в духовке... может мука какая хреновая мне попадается или яйца...
3 года назад
Gnomus Алин, спасибо!!! Очень красивый пирожок получился!!!
4 года назад
... может ещё и абрикоски слишком мягкие были..Оль, спасибо!!! Даже так сочные и аппетитные кексики у тебя!!!