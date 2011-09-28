Кекс на йогурте с персиками, грушами и черноплодной рябиной

Черноплодную рябину оборвать с веточек, ягоды вымыть, обсушить, наколоть каждую зубочисткой (лучше в двух местах), переложить рябину в небольшую миску, залить коньяком и оставить на 2-3 часа, затем коньяк с ягод слить, рябину немного обсушить на бумажном полотенце.

Сушёные персики и груши вымыть, нарезать небольшими кусочками, залить кипятком на 10 минут, затем воду слить, сухофрукты обсушить на бумажном полотенце.

Муку смешать с разрыхлителем, просеять два раза.

Размягчённое сливочное масло взбить с сахаром, добавить яйца, ещё раз взбить (лучше миксером), добавить щепотку соли и йогурт, ещё раз взбить массу до однородности, постепенно добавить муку и перемешать тесто до однородности.

Добавить в тесто сушёные персики, груши, черноплодную рябину в коньяке, аккуратно перемешать тесто, чтобы сухофрукты и рябина равномерно распределились.

Форму для выпечки смазать маслом и обсыпать мукой, излишки муки стряхнуть (силиконовую форму можно не смазывать), перелить тесто в форму, разровнять поверхность.

Выпекать кекс в нагретой до 180 градусов духовке ~ 40-45 минут.

Готовый кекс вынуть из духовки, охладить, вынуть из формы и посыпать сахарной пудрой.