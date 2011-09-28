Кекс на йогурте с персиками, грушами и черноплодной рябиной
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Без сомнений изюминка этого кекса в черноплодной рябине её горьковатая терпкость прекрасно сочетается с ароматом и сладостью сухофруктов из персиков и груш
На коньяке, в котором вымачивалась рябина, по желанию, можно приготовить сироп и пропитать им готовый кекс
Ингредиенты
|на форму 24/10 см
|мука
|190 г + мука для формы
|масло сливочное
|100 г + для смазывания формы
|яйцо
|3 шт
|натуральный йогурт
|120 г
|сахар
|80-100 г
|сушёные персики и груши
|по 120 г
|черноплодная рябина
|150 г
|коньяк
|4 ст.л.
|разрыхлитель
|1/2-1 ч.л.
|соль
|1 щепотка
|сахарная пудра для посыпки готового кекса
Общая информация
Сложность
Легкий
Пошаговый рецепт с фото
Черноплодную рябину оборвать с веточек, ягоды вымыть, обсушить, наколоть каждую зубочисткой (лучше в двух местах), переложить рябину в небольшую миску, залить коньяком и оставить на 2-3 часа, затем коньяк с ягод слить, рябину немного обсушить на бумажном полотенце.
Сушёные персики и груши вымыть, нарезать небольшими кусочками, залить кипятком на 10 минут, затем воду слить, сухофрукты обсушить на бумажном полотенце.
Муку смешать с разрыхлителем, просеять два раза.
Размягчённое сливочное масло взбить с сахаром, добавить яйца, ещё раз взбить (лучше миксером), добавить щепотку соли и йогурт, ещё раз взбить массу до однородности, постепенно добавить муку и перемешать тесто до однородности.
Добавить в тесто сушёные персики, груши, черноплодную рябину в коньяке, аккуратно перемешать тесто, чтобы сухофрукты и рябина равномерно распределились.
Форму для выпечки смазать маслом и обсыпать мукой, излишки муки стряхнуть (силиконовую форму можно не смазывать), перелить тесто в форму, разровнять поверхность.
Выпекать кекс в нагретой до 180 градусов духовке ~ 40-45 минут.
Готовый кекс вынуть из духовки, охладить, вынуть из формы и посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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Комментарии к рецепту
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8 лет назад
Ну очень аппетитно!Спасибки.
Ну очень аппетитно!Спасибки.
Натали, пожалуйста Угощайтесь
8 лет назад
Мармеллладка Ирина, кекс очень симпатичный! Так и хочется попробовать кусочек! Как раз черноплодной рябины купил, так что непременно попробую!
Как раз черноплодной рябины купил, так что непременно попробую!
надеюсь кекс понравится
8 лет назад
Не за что, удачи