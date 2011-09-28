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28 сентября 2011

Кекс на йогурте с персиками, грушами и черноплодной рябиной

Кекс на йогурте с персиками, грушами и черноплодной рябиной 27 66

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Приготовление
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Комментарии (38)
Фотоотчеты (1)

Без сомнений изюминка этого кекса в черноплодной рябине a_smile её горьковатая терпкость прекрасно сочетается с ароматом и сладостью сухофруктов из персиков и груш a_good
На коньяке, в котором вымачивалась рябина, по желанию, можно приготовить сироп и пропитать им готовый кекс a_wink

Ингредиенты

на форму 24/10 см
мука 190 г + мука для формы
масло сливочное 100 г + для смазывания формы
яйцо 3 шт
натуральный йогурт 120 г
сахар 80-100 г
сушёные персики и груши по 120 г
черноплодная рябина 150 г
коньяк 4 ст.л.
разрыхлитель 1/2-1 ч.л.
соль 1 щепотка
сахарная пудра для посыпки готового кекса

Общая информация

Сложность

Легкий

Таблица мер и весов

Пошаговый рецепт с фото

Черноплодную рябину оборвать с веточек, ягоды вымыть, обсушить, наколоть каждую зубочисткой (лучше в двух местах), переложить рябину в небольшую миску, залить коньяком и оставить на 2-3 часа, затем коньяк с ягод слить, рябину немного обсушить на бумажном полотенце.
Сушёные персики и груши вымыть, нарезать небольшими кусочками, залить кипятком на 10 минут, затем воду слить, сухофрукты обсушить на бумажном полотенце.
Муку смешать с разрыхлителем, просеять два раза.
Размягчённое сливочное масло взбить с сахаром, добавить яйца, ещё раз взбить (лучше миксером), добавить щепотку соли и йогурт, ещё раз взбить массу до однородности, постепенно добавить муку и перемешать тесто до однородности.
Добавить в тесто сушёные персики, груши, черноплодную рябину в коньяке, аккуратно перемешать тесто, чтобы сухофрукты и рябина равномерно распределились.
Форму для выпечки смазать маслом и обсыпать мукой, излишки муки стряхнуть (силиконовую форму можно не смазывать), перелить тесто в форму, разровнять поверхность.
Выпекать кекс в нагретой до 180 градусов духовке ~ 40-45 минут.
Готовый кекс вынуть из духовки, охладить, вынуть из формы и посыпать сахарной пудрой.

Кекс на йогурте с персиками, грушами и черноплодной рябиной фото к рецепту 1

Кекс на йогурте с персиками, грушами и черноплодной рябиной фото к рецепту 2

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Комментарии к рецепту

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Мармеллладка

8 лет назад

большое спасибо, будем пробовать!!!

Не за что, удачи a_rose

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natali05011966

8 лет назад

Ну очень аппетитно!Спасибки. a_rose

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Мармеллладка

8 лет назад

Ну очень аппетитно!Спасибки.

Натали, пожалуйста a_daisy Угощайтесь a_rose a_rose a_rose

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cookbystep

8 лет назад

Мармеллладка Ирина, кекс очень симпатичный! Так и хочется попробовать кусочек! Как раз черноплодной рябины купил, так что непременно попробую! a_smile

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Мармеллладка

8 лет назад

Как раз черноплодной рябины купил, так что непременно попробую!

a_girl_yes надеюсь кекс понравится a_girl_blush

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Кекс на йогурте с персиками, грушами и черноплодной рябиной от barsik75 barsik75
barsik75

30 сентября 2011 г.

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