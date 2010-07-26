Кролик в сливочно-горчичном соусе

Кролика вымыть, обсушить и разделать на части (я использовала только кроличьи ножки).

В миску положить дижонскую горчицу, соль, перец, влить оливковое масло - все перемешать.

Натереть горчичной смесью кролика и оставить мариноваться на ~1 час.

Переложить кролика в толстодонную кастрюлю или глубокий сотейник, добавить веточку розмарина.

Влить к кролику бульон и белое вино.

Довести жидкость до кипения, немного посолить и накрыть кастрюлю крышкой (или затянуть фольгой).

Поставить кастрюлю с кроликом в духовку, нагретую до ~200°C на 50-60 минут.

Готовые куски кролика переложить в небольшую чистую кастрюлю, накрыть крышкой и убрать в теплое место.



Приготовить горчично-сливочный соус.

Соус, в котором готовился кролик, процедить через сито и перелить в чистую кастрюлю или сотейник.

Уварить соус, на сильном огне, примерно до половины от первоначального объема.

В соус влить сливки.

Прогреть соус на слабом огне ~5-10 минут.

Посолить и поперчить, по-вкусу.

Добавить в соус кусочек сливочного масла и перемешать, чтобы масло растаяло.

Затем снять сотейник с соусом с огня, добавить желток и очень быстро перемешать, чтобы желток не свернулся.

Добавить рубленую зелень и еще раз перемешать.

Подать кролика с макаронами и горчично-сливочным соусом.



Приятного Вам аппетита!

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