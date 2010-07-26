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26 июля 2010

Кролик в сливочно-горчичном соусе

Кролик в сливочно-горчичном соусе 4 123

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Рецепт
Приготовление
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Комментарии (57)
Фотоотчеты (5)

Ингредиенты

кролик (целая тушка или ножки) 1 кг
горчица (зерновая) 4-5 ст.л.
оливковое масло 2 ст.л.
куриный бульон 200 мл
белое сухое вино 200 мл
сливки (20%) 200 мл
яичный желток 1 шт
розмарин 1 веточка
сливочное масло 20 г
петрушка и укроп по 1 ст.л.
соль
свежемолотый перец

Общая информация

Общее время приготовления

2 ч 30 минут

Активное время приготовления

30 минут

Сложность

Легкий

Кол-во порций

3-4

Таблица мер и весов

Пошаговый рецепт с фото

Кролика вымыть, обсушить и разделать на части (я использовала только кроличьи ножки).
В миску положить дижонскую горчицу, соль, перец, влить оливковое масло - все перемешать.
Натереть горчичной смесью кролика и оставить мариноваться на ~1 час.

Кролик в сливочно-горчичном соусе фото к рецепту 1

Переложить кролика в толстодонную кастрюлю или глубокий сотейник, добавить веточку розмарина.
Влить к кролику бульон и белое вино.

Кролик в сливочно-горчичном соусе фото к рецепту 2

Довести жидкость до кипения, немного посолить и накрыть кастрюлю крышкой (или затянуть фольгой).
Поставить кастрюлю с кроликом в духовку, нагретую до ~200°C на 50-60 минут.

Кролик в сливочно-горчичном соусе фото к рецепту 3

Готовые куски кролика переложить в небольшую чистую кастрюлю, накрыть крышкой и убрать в теплое место.

Приготовить горчично-сливочный соус.
Соус, в котором готовился кролик, процедить через сито и перелить в чистую кастрюлю или сотейник.

Кролик в сливочно-горчичном соусе фото к рецепту 4

Уварить соус, на сильном огне, примерно до половины от первоначального объема.
В соус влить сливки.
Прогреть соус на слабом огне ~5-10 минут.

Кролик в сливочно-горчичном соусе фото к рецепту 5

Посолить и поперчить, по-вкусу.
Добавить в соус кусочек сливочного масла и перемешать, чтобы масло растаяло.
Затем снять сотейник с соусом с огня, добавить желток и очень быстро перемешать, чтобы желток не свернулся.

Кролик в сливочно-горчичном соусе фото к рецепту 6

Добавить рубленую зелень и еще раз перемешать.

Кролик в сливочно-горчичном соусе фото к рецепту 7

Подать кролика с макаронами и горчично-сливочным соусом.

Приятного Вам аппетита!

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Комментарии к рецепту

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Показать все комментарии (57)
ois

5 лет назад

Первый раз, с мужем, решили приготовить кролика. Как раз приближался Новый год. Этот рецепт я заприметила еще за долго до появления самого кролика. И не ошиблась. Получилось оооочень вкусно! Я думаю, что если менять вино то и вкус тоже будет немного меняться, можно экспериментировать. Большое спасибо за рецепт!

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kob3on

4 года назад

Ответьте пожалуйста: в итоге готового кролика и готовый соус соединять или так оставлять в разных кастрюлях?

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Олеся

4 года назад

kob3on, либо соединить кролика с соусом, либо полить соусом при подаче.

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kob3on

4 года назад

Не любил есть кроликов, пока не попробовал этот рецепт. Кролик получается очень вкусный и ароматный. Правда дижонской горчицы поблизости не нашел. Использовал "французкую горчицу хейнц". Не знаю какой вкус у дижонской, но с этой получилось очень вкусно. Спасибо за рецепт!

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Олеся

4 года назад

kob3on, на здоровье!))

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МандаринOFFка

2 года назад

Я вчера попробовала данный рецепт, но поскольку, у меня дижонской горчицы оставалась последняя столовая ложка, в маринад я добавила зерна горчицы. Получилось очень вкусно.

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lanita69

2 года назад

Очень вкусный кролик получился!

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Олеся

год назад

Светлана, спасибо за фотоотчет, очень аппетитный кролик получился! a_friends

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