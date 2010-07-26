Кролик в сливочно-горчичном соусе
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Ингредиенты
|кролик (целая тушка или ножки)
|1 кг
|горчица (зерновая)
|4-5 ст.л.
|оливковое масло
|2 ст.л.
|куриный бульон
|200 мл
|белое сухое вино
|200 мл
|сливки (20%)
|200 мл
|яичный желток
|1 шт
|розмарин
|1 веточка
|сливочное масло
|20 г
|петрушка и укроп
|по 1 ст.л.
|соль
|свежемолотый перец
Общая информация
Общее время приготовления
2 ч 30 минут
Активное время приготовления
30 минут
Сложность
Легкий
Кол-во порций
3-4
Пошаговый рецепт с фото
Кролика вымыть, обсушить и разделать на части (я использовала только кроличьи ножки).
В миску положить дижонскую горчицу, соль, перец, влить оливковое масло - все перемешать.
Натереть горчичной смесью кролика и оставить мариноваться на ~1 час.
Переложить кролика в толстодонную кастрюлю или глубокий сотейник, добавить веточку розмарина.
Влить к кролику бульон и белое вино.
Довести жидкость до кипения, немного посолить и накрыть кастрюлю крышкой (или затянуть фольгой).
Поставить кастрюлю с кроликом в духовку, нагретую до ~200°C на 50-60 минут.
Готовые куски кролика переложить в небольшую чистую кастрюлю, накрыть крышкой и убрать в теплое место.
Приготовить горчично-сливочный соус.
Соус, в котором готовился кролик, процедить через сито и перелить в чистую кастрюлю или сотейник.
Уварить соус, на сильном огне, примерно до половины от первоначального объема.
В соус влить сливки.
Прогреть соус на слабом огне ~5-10 минут.
Посолить и поперчить, по-вкусу.
Добавить в соус кусочек сливочного масла и перемешать, чтобы масло растаяло.
Затем снять сотейник с соусом с огня, добавить желток и очень быстро перемешать, чтобы желток не свернулся.
Подать кролика с макаронами и горчично-сливочным соусом.
Приятного Вам аппетита!
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Комментарии к рецепту
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Не любил есть кроликов, пока не попробовал этот рецепт. Кролик получается очень вкусный и ароматный. Правда дижонской горчицы поблизости не нашел. Использовал "французкую горчицу хейнц". Не знаю какой вкус у дижонской, но с этой получилось очень вкусно. Спасибо за рецепт!
kob3on, на здоровье!))
2 года назад
Я вчера попробовала данный рецепт, но поскольку, у меня дижонской горчицы оставалась последняя столовая ложка, в маринад я добавила зерна горчицы. Получилось очень вкусно.
5 лет назад
Первый раз, с мужем, решили приготовить кролика. Как раз приближался Новый год. Этот рецепт я заприметила еще за долго до появления самого кролика. И не ошиблась. Получилось оооочень вкусно! Я думаю, что если менять вино то и вкус тоже будет немного меняться, можно экспериментировать. Большое спасибо за рецепт!