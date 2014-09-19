Творожный пирог с виноградом

Никогда не использовала виноград в выпечке, а зря! Получился вкусный пирог с легкой цитрусовой ноткой и нежной творожной начинкой!

Творог соединить с сахаром, солью, яйцом, маслом, мукой, разрыхлителем и замесить тесто. Завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 30 минут.

Для начинки отделить белки от желтков. Желтки взбить с 75 гр сахара и лимонной цедрой, добавить творог, манку и еще раз немного взбить. Белки взбить с оставшимися 50 гр сахара в крутую пену и осторожно ввести в творожную массу.

Тесто раскатать, перенести с помощью скалки в форму, смазанную маслом, сделать бортики.

На тесто выложить начинку и виноград. Если виноград с косточкой, то нужно разрезать их пополам и удалить косточки.

Поставить пирог в заранее нагретую до 180 гр духовку на 30 минут.



Приятного аппетита!



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