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19 сентября 2014

Творожный пирог с виноградом

Творожный пирог с виноградом 19 49

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Рецепт
Приготовление
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Комментарии (17)
Фотоотчеты (8)

Никогда не использовала виноград в выпечке, а зря! Получился вкусный пирог с легкой цитрусовой ноткой и нежной творожной начинкой!

Ингредиенты

Для теста:
мука 200 гр
творог 150 гр
сахар 50 гр
яйцо 1 шт
масло растительное рафинированное 6 ст.л.
разрыхлитель 2 ч.л.
щепотка соли
Для начинки:
яйца 2 шт
цедра 0,5 лимона (натереть)
сахар 125 гр
творог 100 гр
манка 50 гр
виноград (у меня киш-миш) 300 гр

Общая информация

Общее время приготовления

1 ч 30 минут

Активное время приготовления

30 минут

Сложность

Средний

Таблица мер и весов

Пошаговый рецепт с фото

Творог соединить с сахаром, солью, яйцом, маслом, мукой, разрыхлителем и замесить тесто. Завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 30 минут.

Творожный пирог с виноградом фото к рецепту 1

Для начинки отделить белки от желтков. Желтки взбить с 75 гр сахара и лимонной цедрой, добавить творог, манку и еще раз немного взбить. Белки взбить с оставшимися 50 гр сахара в крутую пену и осторожно ввести в творожную массу.

Творожный пирог с виноградом фото к рецепту 2

Тесто раскатать, перенести с помощью скалки в форму, смазанную маслом, сделать бортики.

Творожный пирог с виноградом фото к рецепту 3

На тесто выложить начинку и виноград. Если виноград с косточкой, то нужно разрезать их пополам и удалить косточки.

Творожный пирог с виноградом фото к рецепту 4

Поставить пирог в заранее нагретую до 180 гр духовку на 30 минут.

Приятного аппетита!

Творожный пирог с виноградом фото к рецепту 5

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Комментарии к рецепту

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Ликуленька

5 лет назад

Интересный пирожок. a_girl_yes Мои его особенно хорошо лопали, пока был тёпленький, а на второй день уже носом заводили. a_girl_pardon Но мне понравился. Буду печь, когда творог нужно будет пристроить. a_smile Спасибо! a_daisy

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Хильда

5 лет назад

owen79, Татьяна, спасибо! a_rose
Замечательный пирог! a_vkusno
Только он у меня немного сломался, когда я его перекладывала на тарелку a_girl_pardon И виноградинки утонули. Но на вкусовых качествах это не отразилось! a_good

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owen79

5 лет назад

Оля, спасибо, рада, что понравилось! a_rose

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Tatcara

4 года назад

Танюш, спасибо! Очень вкусный пирог, и тесто здоровское, и начинка a_good Правда, за неимением винограда добавила апельсин и шоколад. Но оригинальный рецепт повторю обязательно

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owen79

4 года назад

Tatcara Таня, спасибо, рада, что понравилось! a_smile

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