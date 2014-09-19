Творожный пирог с виноградом
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Никогда не использовала виноград в выпечке, а зря! Получился вкусный пирог с легкой цитрусовой ноткой и нежной творожной начинкой!
Ингредиенты
|Для теста:
|мука
|200 гр
|творог
|150 гр
|сахар
|50 гр
|яйцо
|1 шт
|масло растительное рафинированное
|6 ст.л.
|разрыхлитель
|2 ч.л.
|щепотка соли
|Для начинки:
|яйца
|2 шт
|цедра 0,5 лимона (натереть)
|сахар
|125 гр
|творог
|100 гр
|манка
|50 гр
|виноград (у меня киш-миш)
|300 гр
Общая информация
Общее время приготовления
1 ч 30 минут
Активное время приготовления
30 минут
Сложность
Средний
Пошаговый рецепт с фото
Творог соединить с сахаром, солью, яйцом, маслом, мукой, разрыхлителем и замесить тесто. Завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 30 минут.
Для начинки отделить белки от желтков. Желтки взбить с 75 гр сахара и лимонной цедрой, добавить творог, манку и еще раз немного взбить. Белки взбить с оставшимися 50 гр сахара в крутую пену и осторожно ввести в творожную массу.
На тесто выложить начинку и виноград. Если виноград с косточкой, то нужно разрезать их пополам и удалить косточки.
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Комментарии к рецепту
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5 лет назад
owen79, Татьяна, спасибо!
Замечательный пирог!
Только он у меня немного сломался, когда я его перекладывала на тарелку И виноградинки утонули. Но на вкусовых качествах это не отразилось!
5 лет назад
Оля, спасибо, рада, что понравилось!
4 года назад
Танюш, спасибо! Очень вкусный пирог, и тесто здоровское, и начинка Правда, за неимением винограда добавила апельсин и шоколад. Но оригинальный рецепт повторю обязательно
4 года назад
Tatcara Таня, спасибо, рада, что понравилось!
5 лет назад
Интересный пирожок. Мои его особенно хорошо лопали, пока был тёпленький, а на второй день уже носом заводили. Но мне понравился. Буду печь, когда творог нужно будет пристроить. Спасибо!