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6 мая 2020

Окрошка с курицей на кефире

Окрошка с курицей на кефире 11 36

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Рецепт
Приготовление
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Комментарии (2)
Фотоотчеты (1)

Освежающая, с легкой кислинкой, нежная Окрошка на кефире с оригинальной заправкой из желтков с горчицей.
Мы приготовим Окрошку с курицей, но можно также сделать ее с колбасой. Многие любят окрошку с картофелем - с ним получается сытнее.
Окрошку можно готовить на кефире, вместо кваса, а также на сыворотке, на кефире с минералкой, на сметане, на бульоне и даже на майонезе.
Вариантов окрошки много - выбирайте по своему вкусу!

Ингредиенты

картофель 2-3 шт
курица (филе грудки или окорочка) 250 г (чистый вес мяса)
яйца 3 шт
огурцы (небольшие) 4-5 шт
редиска 7-10 шт
лук зеленый полпучка
укроп полпучка
горчица 1 ч.л. (по вкусу)
кефир 1,2 л
вода (минеральная или фильтрованная) 600 мл
соль по вкусу
свежемолотый перец по вкусу

Общая информация

Сложность

Легкий

Таблица мер и весов

Пошаговый рецепт с фото

Видеорецепт

Совет

🔹Смотрите ВИДЕО РЕЦЕПТ 🛎 Окрошка на Кефире
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Картофель отвариваем в мундирах или запекаем в духовке.
Даем картофелю остыть, чистим и нарезаем маленькими кубиками.

Окрошка с курицей на кефире фото к рецепту 1

Курицу (филе грудки или окорочка) отвариваем или запекаем. Нарезаем мясо кубиками.

Окрошка с курицей на кефире фото к рецепту 2

Огурцы тонко шинкуем или трем на крупной терке.

Окрошка с курицей на кефире фото к рецепту 3

Редиску нарезаем тонкими четвертинками или трем на крупной терке.

Окрошка с курицей на кефире фото к рецепту 4

Яйца делим на белки и желтки.
Белки нарезаем маленькими кубиками.
Желтки отложим для приготовления заправки для окрошки.
В большой миске соединяем:
Картофель
Курицу
Огурцы
Редиску
Яичные белки

Окрошка с курицей на кефире фото к рецепту 5

Зеленый лук и укроп мелко нарезаем.

Окрошка с курицей на кефире фото к рецепту 6

Зелень добавляем к овощам, а небольшую горсть лука с укропом отложим для приготовления заправки.

Окрошка с курицей на кефире фото к рецепту 7

Все перемешиваем - основа для окрошки готова.

Окрошка с курицей на кефире фото к рецепту 8

Готовим заправку.
В миску кладем яичные желтки и растираем вилкой.
Добавляем горчицу (если любите, можно добавить немного хрена, по вкусу).
И растираем желтки с горчицей до однородной пасты.

Окрошка с курицей на кефире фото к рецепту 9

Зеленый лук с укропом (который раннее отложили) чуть подсаливаем и немного помнем, чтобы зелень дала сок.

Окрошка с курицей на кефире фото к рецепту 10

Добавляем зелень в желтково-горчичную смесь и хорошо перемешиваем.

Окрошка с курицей на кефире фото к рецепту 11

Немного разбавляем заправку минералкой или кипяченой водой. Перемешиваем.

Окрошка с курицей на кефире фото к рецепту 12

Перекладываем заправку в удобную большую емкость и добавляем кефир и минералку (или кипяченую воду).

Окрошка с курицей на кефире фото к рецепту 13

Перемешиваем.
Заправка готова.
Убираем в холодильник, охлаждаем и даем настояться.

Окрошка с курицей на кефире фото к рецепту 14

При подаче в тарелку кладем овощную основу с курицей и заливаем заправкой на кефире с минералкой и горчицей.

Окрошка с курицей на кефире фото к рецепту 15

Совет

Благодарю Вас за ЛАЙКИ!
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Жду Ваши впечатления и фотоотчеты в комментариях!a_paint2

Окрошка с курицей на кефире фото к рецепту 16

Приятного Вам аппетита и вкусной Окрошки! 💕
Ваша ОЛЕСЯ

Окрошка с курицей на кефире фото к рецепту 17

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Комментарии к рецепту

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E-lena++

4 года назад

Спасибо, Олеся, окрошка получилась вкусная и свежая, с пикантным еле заметным привкусом горчички. Я использовала остатки запечённой курицы и добавила немного колбаски, мне показалось пресновато с одной курицей. 

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gena

4 года назад

Очень вкусно.
Спасибо, Олеся.
Редиса не было, взяла больше огурцов.
Готовила на кефире и отваре от куриной грудки, ну и минералки добавила.

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Окрошка с курицей на кефире от gena gena
gena

19 июля 2020 г.

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