Окрошка с курицей на кефире
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Освежающая, с легкой кислинкой, нежная Окрошка на кефире с оригинальной заправкой из желтков с горчицей.
Мы приготовим Окрошку с курицей, но можно также сделать ее с колбасой. Многие любят окрошку с картофелем - с ним получается сытнее.
Окрошку можно готовить на кефире, вместо кваса, а также на сыворотке, на кефире с минералкой, на сметане, на бульоне и даже на майонезе.
Вариантов окрошки много - выбирайте по своему вкусу!
Ингредиенты
|картофель
|2-3 шт
|курица (филе грудки или окорочка)
|250 г (чистый вес мяса)
|яйца
|3 шт
|огурцы (небольшие)
|4-5 шт
|редиска
|7-10 шт
|лук зеленый
|полпучка
|укроп
|полпучка
|горчица
|1 ч.л. (по вкусу)
|кефир
|1,2 л
|вода (минеральная или фильтрованная)
|600 мл
|соль
|по вкусу
|свежемолотый перец
|по вкусу
Общая информация
Сложность
Легкий
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Совет
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Картофель отвариваем в мундирах или запекаем в духовке.
Даем картофелю остыть, чистим и нарезаем маленькими кубиками.
Яйца делим на белки и желтки.
Белки нарезаем маленькими кубиками.
Желтки отложим для приготовления заправки для окрошки.
В большой миске соединяем:
Картофель
Курицу
Огурцы
Редиску
Яичные белки
Готовим заправку.
В миску кладем яичные желтки и растираем вилкой.
Добавляем горчицу (если любите, можно добавить немного хрена, по вкусу).
И растираем желтки с горчицей до однородной пасты.
Зеленый лук с укропом (который раннее отложили) чуть подсаливаем и немного помнем, чтобы зелень дала сок.
Перекладываем заправку в удобную большую емкость и добавляем кефир и минералку (или кипяченую воду).
При подаче в тарелку кладем овощную основу с курицей и заливаем заправкой на кефире с минералкой и горчицей.
Совет
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Комментарии к рецепту
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4 года назад
Очень вкусно.
Спасибо, Олеся.
Редиса не было, взяла больше огурцов.
Готовила на кефире и отваре от куриной грудки, ну и минералки добавила.
4 года назад
Спасибо, Олеся, окрошка получилась вкусная и свежая, с пикантным еле заметным привкусом горчички. Я использовала остатки запечённой курицы и добавила немного колбаски, мне показалось пресновато с одной курицей.