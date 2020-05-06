Окрошка с курицей на кефире

Освежающая, с легкой кислинкой, нежная Окрошка на кефире с оригинальной заправкой из желтков с горчицей.

Мы приготовим Окрошку с курицей, но можно также сделать ее с колбасой. Многие любят окрошку с картофелем - с ним получается сытнее.

Окрошку можно готовить на кефире, вместо кваса, а также на сыворотке, на кефире с минералкой, на сметане, на бульоне и даже на майонезе.

Вариантов окрошки много - выбирайте по своему вкусу!

