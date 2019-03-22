Заливной морковный пирог с творожным суфле и орехами
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Простой и быстрый в приготовлении, но очень вкусный, влажный, сочный пирог с нежнейшим творожным суфле, которое тает во рту. Вкус моркови в пироге не чувствуется. Если дать пирогу настояться, оставив его в холодильнике на ночь, он станет еще вкуснее.
Ингредиенты
|Для теста
|Мука пшеничная
|200 г
|Разрыхлитель теста
|6 г
|Сода
|2 г
|Соль
|3 г
|Корица (молотая)
|5 г
|Яйцо куриное
|3 шт
|Масло растительное (рафинированное)
|100 г
|Сахар
|100 г
|Ванильный сахар
|10 г
|Морковь (тертая)
|200 г
|Арахис (или другие орехи)
|60 г
|Для творожного суфле
|Творог
|350 г
|Соль
|1 г
|Сахар
|70 г
|Яйцо куриное
|2 шт
|Сметана (20-30%)
|100 г
|Крахмал
|30 г
|Цедра лимона (или апельсина)
|1 ч.л.
Общая информация
Общее время приготовления
1 ч 30 минут
Активное время приготовления
30 минут
Сложность
Легкий
Кол-во порций
6
Пошаговый рецепт с фото
Видеорецепт
Добавить к творогу яйца, соль, сахар, сметану и цедру апельсина. Смешать погружным блендером в однородную массу. Добавить просеянный крахмал. Хорошо смешать.
К муке добавить разрыхлитель, соду и корицу. Хорошо перемешать.
Взбить миксером яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью до пышной, белой массы. Затем добавить растительное масло, мучную смесь. Хорошо смешать. В заключении добавить тертую морковь и измельченный арахис. Перемешать.
В разъемную форму, застеленную бумагой для выпечки, вылить половину морковно-орехового теста. Сверху выложить творожную массу. Разровнять. В заключении вылить вторую половину теста.
Выпекать в заранее разогретой до 160 °C духовке, 50-55 мин. После этого оставить пирог в выключенной духовке на 5-10 мин.
Остывший пирог вырезать из формы.
По желанию изделие можно украсить сахарной пудрой или глазурью.
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Комментарии к рецепту
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4 года назад
Классный рецепт!!! Спасибо большое!!! Безумно вкусно!!!