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22 марта 2019

Заливной морковный пирог с творожным суфле и орехами

Заливной морковный пирог с творожным суфле и орехами 1 7

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Рецепт
Приготовление
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Простой и быстрый в приготовлении, но очень вкусный, влажный, сочный пирог с нежнейшим творожным суфле, которое тает во рту. Вкус моркови в пироге не чувствуется. Если дать пирогу настояться, оставив его в холодильнике на ночь, он станет еще вкуснее.

Ингредиенты

Для теста
Мука пшеничная 200 г
Разрыхлитель теста 6 г
Сода 2 г
Соль 3 г
Корица (молотая) 5 г
Яйцо куриное 3 шт
Масло растительное (рафинированное) 100 г
Сахар 100 г
Ванильный сахар 10 г
Морковь (тертая) 200 г
Арахис (или другие орехи) 60 г
Для творожного суфле
Творог 350 г
Соль 1 г
Сахар 70 г
Яйцо куриное 2 шт
Сметана (20-30%) 100 г
Крахмал 30 г
Цедра лимона (или апельсина) 1 ч.л.

Общая информация

Общее время приготовления

1 ч 30 минут

Активное время приготовления

30 минут

Сложность

Легкий

Кол-во порций

6

Таблица мер и весов

Пошаговый рецепт с фото

Видеорецепт

Добавить к творогу яйца, соль, сахар, сметану и цедру апельсина. Смешать погружным блендером в однородную массу. Добавить просеянный крахмал. Хорошо смешать.

К муке добавить разрыхлитель, соду и корицу. Хорошо перемешать.

Взбить миксером яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью до пышной, белой массы. Затем добавить растительное масло, мучную смесь. Хорошо смешать. В заключении добавить тертую морковь и измельченный арахис. Перемешать.

В разъемную форму, застеленную бумагой для выпечки, вылить половину морковно-орехового теста. Сверху выложить творожную массу. Разровнять. В заключении вылить вторую половину теста.

Выпекать в заранее разогретой до 160 °C духовке, 50-55 мин. После этого оставить пирог в выключенной духовке на 5-10 мин.

Остывший пирог вырезать из формы.

По желанию изделие можно украсить сахарной пудрой или глазурью.

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Комментарии к рецепту

Чтобы добавить свой комментарий необходимо авторизоваться

СветланаBel

4 года назад

Классный рецепт!!! Спасибо большое!!! Безумно вкусно!!! 

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