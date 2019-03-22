Заливной морковный пирог с творожным суфле и орехами

Простой и быстрый в приготовлении, но очень вкусный, влажный, сочный пирог с нежнейшим творожным суфле, которое тает во рту. Вкус моркови в пироге не чувствуется. Если дать пирогу настояться, оставив его в холодильнике на ночь, он станет еще вкуснее.