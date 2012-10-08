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8 октября 2012

Торт "Чёрный Рыцарь" с кремом на варёной сгущёнке

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке 94 447

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Рецепт
Приготовление
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Комментарии (263)
Фотоотчеты (108)

Здравствуйте a_friends !!! Я хочу сегодня опять угостить Вас тортиком. Он готовится очень быстро, крем очень простой и вкусный a_vkusno

Ингредиенты

для формы 24 см
бисквит
яйцо 6 шт (330 г)
сахар 200 г
мука 150 г
крахмал картофельный 20 г
какао 30 г
крем
яйцо 3 шт
крахмал кукурузный 6 ст.л.
сахар 1-2 ст.л.
варёное сгущенное молоко 1 банка (400 г)
молоко 800 мл
масло сливочное 150-200 г

Общая информация

Сложность

Легкий

Таблица мер и весов

Пошаговый рецепт с фото

Я его готовлю, когда маме некогда а сладенького хочется a_grin

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке фото к рецепту 1

По традиции я готовил, а мама фотографировала и печатает то, что я говорю, а то я долго a_gamer1
Для формы 24 см
бисквит
яйца 6 средних штук, я взвешиваю , 330 грамм a_secret Мама всегда готовит такой бисквит, я ей помогал-помогал и научился a_grin
сахар 200 грамм
мукокакавная смесь a_grin 200 грамм
смесь состоит из :
мука 150 грамм
крахмал картофельный 20 грамм
какао 30 грамм, у нас сегодня не оказалось столько какао и мы взяли 15 грамм какао+15 грамм растворимого кофе - получилось тоже очень вкусно a_vkusno
* В большую кастрюлю влить стакан воды и довести до кипения
* В стакан отмерить мукокакавную смесь

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке фото к рецепту 2

* Духовку включить на 170*
* Противень застелить пергаментом и поставить форму 24 см. Я дно не пристёгиваю - тесто выходит густое и не вытекает, разве что немножечко
* В большой миске яйца смешать с сахаром
* Поставить на паровую баню и мешать гоголь-моголь венчиком , нагревая до 40*-45*

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке фото к рецепту 3

Я пробую пальчиком - если чуть теплее тела а сахар растворился - хватит нагревать
* Аккуратно снять миску с кастрюли и взбивать миксером 10-12 минут

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке фото к рецепту 4

Запаситесь терпением - если взбивать мало, то пушистого бисквита не получится a_no

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке фото к рецепту 5

* Просеять мукокакавную смесь, и аккуратно но смело, снизу-вверх, поворачивая миску вмешать лопаточкой сухое до полного соединения

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке фото к рецепту 6

* Тесто перелить в форму

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке фото к рецепту 7

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке фото к рецепту 8

и выпекать 30 минут при 170*. Зубочистка должна быть сухая.
* аккуратно, не обожгитесь, проведите ножом по стенкам формы, чтобы отделить бисквит и пусть постоит в духовке минут 5, чтоб точно не осел
* Перевернуть бисквит на решётку - пусть остывает

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке фото к рецепту 9

Пока бисквит остывает приготовить крем

яйца 3 штуки
крахмал кукурузный 6 столовых ложек, если нет кукурузного крахмала то попробуйте смешать картофельный крахмал с мукой поровну
сахар 1-2 столовые ложки, чтоб было легче смешать крахмал с яйцами без комочков
варёное сгущенное молоко 1 банка, у нас 400 грамм
молоко 2 баночки из под сгущёнки, или 800 грамм
масло сливочное 150-200 грамм
* В широкой кастрюле смешать крахмал с сахаром и хорошо растереть с яйцами
* Всё как следует смешать со сгущёнкой. Если и получатся комочки, то я не переживаю - очень вкусно, когда в креме попадаются кусочки как ириски a_vkusno
* Отмерить молоко - 2 баночки из-под сгущёнки , влить в кастрюлю, размешать и поставить на плиту
* Теперь отвлекаться нельзя. Мешать венчиком, иногда проходиться по уголкам ложкой, чтоб у дна не получился клейстер a_crazy
* Когда крем начнёт закипать, то начнёт густеть. Теперь снять с плиты и хорошенечко перемешать до "без комочков"
* бросить масло, закрыть крышкой - пусть тает
Вернёмся к бисквиту
* Остывший бисквит разрезать напополам

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке фото к рецепту 10

Я прорезаю вкруг ножом, а затем по прорезям , придерживая рукой, разрезаю

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке фото к рецепту 11

Каждую половинку ещё пополам, чтоб получить четыре коржа. Здесь мне помогает мама a_oops , потому что у меня ещё не получается ровно разрезать на 4 пласта, на три получается, а на 4 - нет, выходят дырявые a_crazy
* Крем хорошенечко перемешать венчиком, чтоб масло вмешалось, взбивать не надо, остужать крем тоже не надо
* Уложить один бисквитный пласт

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке фото к рецепту 12

вокруг поставить кольцо

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке фото к рецепту 13

нанести четверть крема

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке фото к рецепту 14

* Закрыть ешё пластом бисквита

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке фото к рецепту 15

крем-бисквит-крем-бисквит-крем

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке фото к рецепту 16

* Оставить на столе часа на три, затем переставить в холодильник часа на 2
Обычно я не украшаю тортики для домашнего чаепития, потому что терпения не хватает - хочется скушать a_grin но сегодня для Вас постарался a_oops
* Лопаткой разгладил как смог крем сверху, и хорошо пригладил бока торта
* На водяной бане растопил белую глазурь 10 медалек - у мамы тиснул - добавил чайную ложку масла сливочного и молока, сделал корнетик, туда перелил глазурь и нарисовал спиральку на поверхности торта

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке фото к рецепту 17

* Зубочисткой провёл к центру 8 линий, а потом между ними провёл от центра

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке фото к рецепту 18

получилась паутинка. Не очень вышел корнетик, линии не одинаковой толщины , но я научусь... может быть a_grin
* Натёр грамм 80 шоколада , и прикладывал ладошкой к бокам

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке фото к рецепту 19

Ладошки горячие - половина шоколада осталось на них

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке фото к рецепту 20

вкусно было a_vkusno
* Смёл кисточкой лишнее

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке фото к рецепту 21

ещё часа 2 и можно пить чай a_coffee2

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке фото к рецепту 22

А вот и разрезик a_vkusno

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке фото к рецепту 23

Угощайтесь a_friends a_roll

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Комментарии к рецепту

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Показать все комментарии (263)
Oskolok

4 года назад

Спасибо за рецепт, Данил! Торт очень вкусный!
Делала пралине из фундука вместо вареной сгущенки)

Ответить

lanita69

4 года назад

Данил Данечка,лови!Спасибо!Очень хороший тортик.Ещё не резали,но уже боюсь,что не останется для a_photo

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AlenaSaratov

3 года назад

Вкусный тортик. Бисквит вообще отличный!

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Moreisha

2 года назад

К сожалению, бисквит не получился. Впервые в жизни, причём не получился вообще. Яйца не взбивались, скорее всего, причина в нагревании яиц. Непонятно, зачем это телодвижение нужно. В итоге - жидкое тесто и плоский тугой блин :( В креме остались комочки, по вкусу напоминает манную кашу. В общем, на любителя. 

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День Цемента

5 месяцев назад

Хуйня полная, а не рецепт. Написано всё совершенно по-уебански. Все нервы блять и продукты на эту хуйню извела. Получилась полная говнина. Рецепт долбаёбы какие-то писали конченые. Даже время своё не тратьте на это.

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Фотоотчеты к рецепту

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7 января 2013 г.

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке от Monja Monja
Monja

7 января 2013 г.

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке от nahhta nahhta
nahhta

7 января 2013 г.

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке от -одуванчик- -одуванчик-
-одуванчик-

2 января 2013 г.

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке от -одуванчик- -одуванчик-
-одуванчик-

25 декабря 2012 г.

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке от tartinka tartinka
tartinka

10 декабря 2012 г.

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке от tartinka tartinka
tartinka

3 декабря 2012 г.

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке от tartinka tartinka
tartinka

3 декабря 2012 г.

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке от malachit malachit
malachit

27 ноября 2012 г.

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке от malachit malachit
malachit

23 ноября 2012 г.

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке от malachit malachit
malachit

23 ноября 2012 г.

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке от CASI CASI
CASI

28 октября 2012 г.

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке от vitulia23 vitulia23
vitulia23

28 октября 2012 г.

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке от SummeR SummeR
SummeR

22 октября 2012 г.

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке от Angel M Angel M
Angel M

21 октября 2012 г.

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке от Настя 25 Настя 25
Настя 25

17 октября 2012 г.

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке от _Alena _Alena
_Alena

16 октября 2012 г.

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке от _Alena _Alena
_Alena

16 октября 2012 г.

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке от tartinka tartinka
tartinka

15 октября 2012 г.

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке от Knopka25 Knopka25
Knopka25

14 октября 2012 г.

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке от tartinka tartinka
tartinka

14 октября 2012 г.

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке от Калла Калла
Калла

14 октября 2012 г.

Торт &quot;Чёрный Рыцарь&quot; с кремом на варёной сгущёнке от Калла Калла
Калла

14 октября 2012 г.

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Клубничное варенье
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