Торт "Чёрный Рыцарь" с кремом на варёной сгущёнке

Здравствуйте !!! Я хочу сегодня опять угостить Вас тортиком. Он готовится очень быстро, крем очень простой и вкусный

Я его готовлю, когда маме некогда а сладенького хочется

По традиции я готовил, а мама фотографировала и печатает то, что я говорю, а то я долго

Для формы 24 см

бисквит

яйца 6 средних штук, я взвешиваю , 330 грамм Мама всегда готовит такой бисквит, я ей помогал-помогал и научился

сахар 200 грамм

мукокакавная смесь 200 грамм

смесь состоит из :

мука 150 грамм

крахмал картофельный 20 грамм

какао 30 грамм, у нас сегодня не оказалось столько какао и мы взяли 15 грамм какао+15 грамм растворимого кофе - получилось тоже очень вкусно

* В большую кастрюлю влить стакан воды и довести до кипения

* В стакан отмерить мукокакавную смесь

* Духовку включить на 170*

* Противень застелить пергаментом и поставить форму 24 см. Я дно не пристёгиваю - тесто выходит густое и не вытекает, разве что немножечко

* В большой миске яйца смешать с сахаром

* Поставить на паровую баню и мешать гоголь-моголь венчиком , нагревая до 40*-45*

Я пробую пальчиком - если чуть теплее тела а сахар растворился - хватит нагревать

* Аккуратно снять миску с кастрюли и взбивать миксером 10-12 минут

Запаситесь терпением - если взбивать мало, то пушистого бисквита не получится

* Просеять мукокакавную смесь, и аккуратно но смело, снизу-вверх, поворачивая миску вмешать лопаточкой сухое до полного соединения

* Тесто перелить в форму

и выпекать 30 минут при 170*. Зубочистка должна быть сухая.

* аккуратно, не обожгитесь, проведите ножом по стенкам формы, чтобы отделить бисквит и пусть постоит в духовке минут 5, чтоб точно не осел

* Перевернуть бисквит на решётку - пусть остывает

Пока бисквит остывает приготовить крем



яйца 3 штуки

крахмал кукурузный 6 столовых ложек, если нет кукурузного крахмала то попробуйте смешать картофельный крахмал с мукой поровну

сахар 1-2 столовые ложки, чтоб было легче смешать крахмал с яйцами без комочков

варёное сгущенное молоко 1 банка, у нас 400 грамм

молоко 2 баночки из под сгущёнки, или 800 грамм

масло сливочное 150-200 грамм

* В широкой кастрюле смешать крахмал с сахаром и хорошо растереть с яйцами

* Всё как следует смешать со сгущёнкой. Если и получатся комочки, то я не переживаю - очень вкусно, когда в креме попадаются кусочки как ириски

* Отмерить молоко - 2 баночки из-под сгущёнки , влить в кастрюлю, размешать и поставить на плиту

* Теперь отвлекаться нельзя. Мешать венчиком, иногда проходиться по уголкам ложкой, чтоб у дна не получился клейстер

* Когда крем начнёт закипать, то начнёт густеть. Теперь снять с плиты и хорошенечко перемешать до "без комочков"

* бросить масло, закрыть крышкой - пусть тает

Вернёмся к бисквиту

* Остывший бисквит разрезать напополам

Я прорезаю вкруг ножом, а затем по прорезям , придерживая рукой, разрезаю

Каждую половинку ещё пополам, чтоб получить четыре коржа. Здесь мне помогает мама , потому что у меня ещё не получается ровно разрезать на 4 пласта, на три получается, а на 4 - нет, выходят дырявые

* Крем хорошенечко перемешать венчиком, чтоб масло вмешалось, взбивать не надо, остужать крем тоже не надо

* Уложить один бисквитный пласт

вокруг поставить кольцо

нанести четверть крема

* Закрыть ешё пластом бисквита

* Оставить на столе часа на три, затем переставить в холодильник часа на 2

Обычно я не украшаю тортики для домашнего чаепития, потому что терпения не хватает - хочется скушать но сегодня для Вас постарался

* Лопаткой разгладил как смог крем сверху, и хорошо пригладил бока торта

* На водяной бане растопил белую глазурь 10 медалек - у мамы тиснул - добавил чайную ложку масла сливочного и молока, сделал корнетик, туда перелил глазурь и нарисовал спиральку на поверхности торта

* Зубочисткой провёл к центру 8 линий, а потом между ними провёл от центра

получилась паутинка. Не очень вышел корнетик, линии не одинаковой толщины , но я научусь... может быть

* Натёр грамм 80 шоколада , и прикладывал ладошкой к бокам

Ладошки горячие - половина шоколада осталось на них

вкусно было

* Смёл кисточкой лишнее

ещё часа 2 и можно пить чай

А вот и разрезик

Угощайтесь

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