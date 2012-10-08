Торт "Чёрный Рыцарь" с кремом на варёной сгущёнке
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Здравствуйте !!! Я хочу сегодня опять угостить Вас тортиком. Он готовится очень быстро, крем очень простой и вкусный
Ингредиенты
|для формы 24 см
|бисквит
|яйцо
|6 шт (330 г)
|сахар
|200 г
|мука
|150 г
|крахмал картофельный
|20 г
|какао
|30 г
|крем
|яйцо
|3 шт
|крахмал кукурузный
|6 ст.л.
|сахар
|1-2 ст.л.
|варёное сгущенное молоко
|1 банка (400 г)
|молоко
|800 мл
|масло сливочное
|150-200 г
Общая информация
Сложность
Легкий
Пошаговый рецепт с фото
По традиции я готовил, а мама фотографировала и печатает то, что я говорю, а то я долго
Для формы 24 см
бисквит
яйца 6 средних штук, я взвешиваю , 330 грамм Мама всегда готовит такой бисквит, я ей помогал-помогал и научился
сахар 200 грамм
мукокакавная смесь 200 грамм
смесь состоит из :
мука 150 грамм
крахмал картофельный 20 грамм
какао 30 грамм, у нас сегодня не оказалось столько какао и мы взяли 15 грамм какао+15 грамм растворимого кофе - получилось тоже очень вкусно
* В большую кастрюлю влить стакан воды и довести до кипения
* В стакан отмерить мукокакавную смесь
* Духовку включить на 170*
* Противень застелить пергаментом и поставить форму 24 см. Я дно не пристёгиваю - тесто выходит густое и не вытекает, разве что немножечко
* В большой миске яйца смешать с сахаром
* Поставить на паровую баню и мешать гоголь-моголь венчиком , нагревая до 40*-45*
Я пробую пальчиком - если чуть теплее тела а сахар растворился - хватит нагревать
* Аккуратно снять миску с кастрюли и взбивать миксером 10-12 минут
* Просеять мукокакавную смесь, и аккуратно но смело, снизу-вверх, поворачивая миску вмешать лопаточкой сухое до полного соединения
и выпекать 30 минут при 170*. Зубочистка должна быть сухая.
* аккуратно, не обожгитесь, проведите ножом по стенкам формы, чтобы отделить бисквит и пусть постоит в духовке минут 5, чтоб точно не осел
* Перевернуть бисквит на решётку - пусть остывает
Пока бисквит остывает приготовить крем
яйца 3 штуки
крахмал кукурузный 6 столовых ложек, если нет кукурузного крахмала то попробуйте смешать картофельный крахмал с мукой поровну
сахар 1-2 столовые ложки, чтоб было легче смешать крахмал с яйцами без комочков
варёное сгущенное молоко 1 банка, у нас 400 грамм
молоко 2 баночки из под сгущёнки, или 800 грамм
масло сливочное 150-200 грамм
* В широкой кастрюле смешать крахмал с сахаром и хорошо растереть с яйцами
* Всё как следует смешать со сгущёнкой. Если и получатся комочки, то я не переживаю - очень вкусно, когда в креме попадаются кусочки как ириски
* Отмерить молоко - 2 баночки из-под сгущёнки , влить в кастрюлю, размешать и поставить на плиту
* Теперь отвлекаться нельзя. Мешать венчиком, иногда проходиться по уголкам ложкой, чтоб у дна не получился клейстер
* Когда крем начнёт закипать, то начнёт густеть. Теперь снять с плиты и хорошенечко перемешать до "без комочков"
* бросить масло, закрыть крышкой - пусть тает
Вернёмся к бисквиту
* Остывший бисквит разрезать напополам
Каждую половинку ещё пополам, чтоб получить четыре коржа. Здесь мне помогает мама , потому что у меня ещё не получается ровно разрезать на 4 пласта, на три получается, а на 4 - нет, выходят дырявые
* Крем хорошенечко перемешать венчиком, чтоб масло вмешалось, взбивать не надо, остужать крем тоже не надо
* Уложить один бисквитный пласт
* Оставить на столе часа на три, затем переставить в холодильник часа на 2
Обычно я не украшаю тортики для домашнего чаепития, потому что терпения не хватает - хочется скушать но сегодня для Вас постарался
* Лопаткой разгладил как смог крем сверху, и хорошо пригладил бока торта
* На водяной бане растопил белую глазурь 10 медалек - у мамы тиснул - добавил чайную ложку масла сливочного и молока, сделал корнетик, туда перелил глазурь и нарисовал спиральку на поверхности торта
получилась паутинка. Не очень вышел корнетик, линии не одинаковой толщины , но я научусь... может быть
* Натёр грамм 80 шоколада , и прикладывал ладошкой к бокам
Угощайтесь
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Комментарии к рецепту
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4 года назад
Данил Данечка,лови!Спасибо!Очень хороший тортик.Ещё не резали,но уже боюсь,что не останется для
3 года назад
Вкусный тортик. Бисквит вообще отличный!
2 года назад
К сожалению, бисквит не получился. Впервые в жизни, причём не получился вообще. Яйца не взбивались, скорее всего, причина в нагревании яиц. Непонятно, зачем это телодвижение нужно. В итоге - жидкое тесто и плоский тугой блин :( В креме остались комочки, по вкусу напоминает манную кашу. В общем, на любителя.
5 месяцев назад
Хуйня полная, а не рецепт. Написано всё совершенно по-уебански. Все нервы блять и продукты на эту хуйню извела. Получилась полная говнина. Рецепт долбаёбы какие-то писали конченые. Даже время своё не тратьте на это.
4 года назад
Спасибо за рецепт, Данил! Торт очень вкусный!
Делала пралине из фундука вместо вареной сгущенки)