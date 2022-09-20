Быстрые и очень Сочные Лепешки с Фаршем
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Сегодня готовлю, ну просто, вкуснейшие быстрые лепешки с фаршем! Они настолько вкусные, и в них так много сочной начинки, вы просто забудете про беляши и чебуреки! Без духовки, без масла, ну просто фантастика! Скорее Сохраняйте рецепт и делитесь с друзьями!
Ингредиенты
|Лепешки:
|мука
|500 г
|соль
|0,5 ч.л.
|вода (кипяток)
|250 мл
|растительное масло
|1-2 ст.л.
|Начинка:
|фарш мясной
|800 г
|специи для мяса
|1 ч.л.
|соль
|0,5 ч.л.
|зеленый лук
|пучок
|кинза
|пучок
Общая информация
Сложность
Легкий
Пошаговый рецепт с фото
Видеорецепт
Совет
Смотрите ВИДЕО РЕЦЕПТ Быстрые и очень Сочные Лепешки с Фаршем
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В миску просеиваю 500 г муки.
Добавляю 0,5 ч.л. Соли.
Перемешиваю.
Вливаю 250 мл кипятка.
В конце добавляю 1-2 ст.л. Растительного масла.
Снова хорошо вымешиваю.
Заворачиваю тесто в пакет и оставляю на 20-30 мин, при комнатной температуре.
Пока тесто отдыхает, быстренько готовлю мясную начинку.
В миску кладу фарш. У меня свинина с говядиной.
Добавляю любые специи для мяса.
Фарш, по вкусу, солю и перчу.
Нарезаю Зеленый лук.
И Кинзу.
Добавляю лук с кинзой в фарш и хорошо перемешиваю.
.
Фарш с зеленью получается очень сочный и ароматный. И есть маленький секретик, чтобы фарш получился еще сочнее, можно добавить в фарш совсем немного водички, буквально четверть стакана и хорошо перемешать.
Каждый кусочек раскатываю в тонкую лепешку.
В середину кладу фарш.
.
Посмотрите как много начинки, получится обалденно вкусно! Пальчики оближешь!
Собираю края теста к центру и немного раскатываю скалкой. Можно просто немного примять руками. Сильно не раскатывайте. Чтобы тесто не лопнуло.
.
А тесто просто шикарное, легко раскатывается без добавления лишней муки. Теперь это мое любимое тесто. Я думаю, с ним получатся отличные чебуреки, и пельмени, и вареники - тесто простое и универсальное. И работать с ним - одно удовольствие.
Сковороду разогреваю и смазываю топленым маслом.
Жарю лепешки с двух сторон, до румяности.
.
Лепешки прекрасно прожариваются на сковороде, но если внутренний голос не дает вам покоя и убеждает, что мясо не прожарилось внутри, не спорьте с ним, разогрейте духовку до 180 и подержите их там, буквально пару минут. При этом и ваша совесть успокоится и аппетит еще сильнее разыграется ;).
А мои лепешки исчезают прямо со сковороды, еще горяченькими!))) Они настолько вкусные и сочные, что у них не так много шансов попасть со сковороды на стол. Хотя есть варианты, например, закрыть кухню на замок пока жарите лепешки. Но тут другая сложность - не съесть все самой)))
Давайте разрежем одну лепешку и полюбуемся их мясистым разрезиком…
Вы только посмотрите! сколько ароматного сока внутри!
Скорее готовьте и не забудьте сохранить рецепт, жалко будет его потерять, этот рецепт такое чудо!
А также обязательно поделитесь рецептом с друзьями, пусть побольше кулинаров узнают о такой вкуснятине!
Приятного аппетита!
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Комментарии к рецепту
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год назад
Действительно быстрые и очень вкусные лепешки. Сразу увеличила пропорции и напекла на два противня. Я сомневалась, что будет сочно, т.к. травки и специй ложила немного из-за детей. И зря сомневалась- сок так и бежит из лепешек. Спасибо Олеся за очередной вкуснючий рецепт.
год назад
Добрый день, Олеся. Спасибо за рецепт, он простой и получается всё вкусно, кроме того, удивляет разнообразие вариантов.
3 месяца назад
Здравствуйте, Олеся! А можно ли в качестве начинки использовать картофельное пюре?
месяц назад
Очень вкусные лепешки, правда я псих - довёл до готовности в духовке )
Единственное - тесто, почему то получилось плотновато, и не склеивалось между собой, поэтому часть жидкости вылилось при обжарке... Ну да ладно, первый блин комом )
год назад
Рецепт - находка, очень вкусно получилось! Один недостаток, заканчиваются очень быстро))) Огромное спасибо за рецепт!!!