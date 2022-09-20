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20 сентября 2022

Быстрые и очень Сочные Лепешки с Фаршем

Быстрые и очень Сочные Лепешки с Фаршем 49 218

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Рецепт
Приготовление
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Комментарии (11)
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Сегодня готовлю, ну просто, вкуснейшие быстрые лепешки с фаршем! Они настолько вкусные, и в них так много сочной начинки, вы просто забудете про беляши и чебуреки! Без духовки, без масла, ну просто фантастика! Скорее Сохраняйте рецепт и делитесь с друзьями!

Ингредиенты

Лепешки:
мука 500 г
соль 0,5 ч.л.
вода (кипяток) 250 мл
растительное масло 1-2 ст.л.
Начинка:
фарш мясной 800 г
специи для мяса 1 ч.л.
соль 0,5 ч.л.
зеленый лук пучок
кинза пучок

Общая информация

Сложность

Легкий

Таблица мер и весов

Пошаговый рецепт с фото

Видеорецепт

Совет

🔹 Смотрите ВИДЕО РЕЦЕПТ 🛎 Быстрые и очень Сочные Лепешки с Фаршем
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В миску просеиваю 500 г муки.
Добавляю 0,5 ч.л. Соли.
Перемешиваю.
Вливаю 250 мл кипятка.

Быстрые и очень Сочные Лепешки с Фаршем фото к рецепту 1

Замешиваю тесто.

Быстрые и очень Сочные Лепешки с Фаршем фото к рецепту 2

В конце добавляю 1-2 ст.л. Растительного масла.
Снова хорошо вымешиваю.
Заворачиваю тесто в пакет и оставляю на 20-30 мин, при комнатной температуре.

Быстрые и очень Сочные Лепешки с Фаршем фото к рецепту 3

Пока тесто отдыхает, быстренько готовлю мясную начинку.
В миску кладу фарш. У меня свинина с говядиной.
Добавляю любые специи для мяса.
Фарш, по вкусу, солю и перчу.
Нарезаю Зеленый лук.
И Кинзу.
Добавляю лук с кинзой в фарш и хорошо перемешиваю.
.
Фарш с зеленью получается очень сочный и ароматный. И есть маленький секретик, чтобы фарш получился еще сочнее, можно добавить в фарш совсем немного водички, буквально четверть стакана и хорошо перемешать.

Быстрые и очень Сочные Лепешки с Фаршем фото к рецепту 4

Тесто готово. По этому рецепту тесто получается просто идеальное, нежное и эластичное.

Быстрые и очень Сочные Лепешки с Фаршем фото к рецепту 5

Делю тесто на 5 частей.

Быстрые и очень Сочные Лепешки с Фаршем фото к рецепту 6

Каждый кусочек раскатываю в тонкую лепешку.
В середину кладу фарш.
.
Посмотрите как много начинки, получится обалденно вкусно! Пальчики оближешь!

Быстрые и очень Сочные Лепешки с Фаршем фото к рецепту 7

Собираю края теста к центру и немного раскатываю скалкой. Можно просто немного примять руками. Сильно не раскатывайте. Чтобы тесто не лопнуло.
.
А тесто просто шикарное, легко раскатывается без добавления лишней муки. Теперь это мое любимое тесто. Я думаю, с ним получатся отличные чебуреки, и пельмени, и вареники - тесто простое и универсальное. И работать с ним - одно удовольствие.

Быстрые и очень Сочные Лепешки с Фаршем фото к рецепту 8

Сковороду разогреваю и смазываю топленым маслом.
Жарю лепешки с двух сторон, до румяности.
.
Лепешки прекрасно прожариваются на сковороде, но если внутренний голос не дает вам покоя и убеждает, что мясо не прожарилось внутри, не спорьте с ним, разогрейте духовку до 180 и подержите их там, буквально пару минут. При этом и ваша совесть успокоится и аппетит еще сильнее разыграется ;).

Быстрые и очень Сочные Лепешки с Фаршем фото к рецепту 9

А мои лепешки исчезают прямо со сковороды, еще горяченькими!))) Они настолько вкусные и сочные, что у них не так много шансов попасть со сковороды на стол. Хотя есть варианты, например, закрыть кухню на замок пока жарите лепешки. Но тут другая сложность - не съесть все самой)))

Быстрые и очень Сочные Лепешки с Фаршем фото к рецепту 10

Давайте разрежем одну лепешку и полюбуемся их мясистым разрезиком…
Вы только посмотрите! сколько ароматного сока внутри!

Быстрые и очень Сочные Лепешки с Фаршем фото к рецепту 11

Скорее готовьте и не забудьте сохранить рецепт, жалко будет его потерять, этот рецепт такое чудо!
А также обязательно поделитесь рецептом с друзьями, пусть побольше кулинаров узнают о такой вкуснятине!

Быстрые и очень Сочные Лепешки с Фаршем фото к рецепту 12

Приятного аппетита!

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Комментарии к рецепту

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tan_zam

год назад

Рецепт - находка, очень вкусно получилось! Один недостаток, заканчиваются очень быстро))) Огромное спасибо за рецепт!!!

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Kirimila

год назад

Действительно быстрые и очень вкусные лепешки. Сразу увеличила пропорции и напекла на два противня. Я сомневалась, что будет сочно, т.к. травки и специй ложила немного из-за детей. И зря сомневалась- сок так и бежит из лепешек.  Спасибо Олеся за очередной вкуснючий рецепт. 

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товарищ Шурик

год назад

Добрый день, Олеся. Спасибо за рецепт, он простой и получается всё вкусно, кроме того, удивляет разнообразие вариантов.

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Dasha_88

3 месяца назад

Здравствуйте, Олеся! А можно ли в качестве начинки использовать картофельное пюре?

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Mnement

месяц назад

Очень вкусные лепешки, правда я псих - довёл до готовности в духовке ) 
Единственное - тесто, почему то получилось плотновато, и не склеивалось между собой, поэтому часть жидкости вылилось при обжарке... Ну да ладно, первый блин комом )

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Фотоотчеты к рецепту

Быстрые и очень Сочные Лепешки с Фаршем от товарищ Шурик товарищ Шурик
товарищ Шурик

27 сентября 2021 г.

Быстрые и очень Сочные Лепешки с Фаршем от Kirimila Kirimila
Kirimila

30 мая 2021 г.

Быстрые и очень Сочные Лепешки с Фаршем от ElleeVV ElleeVV
ElleeVV

14 мая 2021 г.

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