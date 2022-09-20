Сегодня готовлю, ну просто, вкуснейшие быстрые лепешки с фаршем! Они настолько вкусные, и в них так много сочной начинки, вы просто забудете про беляши и чебуреки! Без духовки, без масла, ну просто фантастика! Скорее Сохраняйте рецепт и делитесь с друзьями!

Видеорецепт

Совет Смотрите ВИДЕО РЕЦЕПТ Быстрые и очень Сочные Лепешки с Фаршем

ПОДПИШИТЕСЬ на наш YOUTUBE канал Готовим дома с ОЛЕСЕЙ В миску просеиваю 500 г муки.

Добавляю 0,5 ч.л. Соли.

Перемешиваю.

Вливаю 250 мл кипятка.

Замешиваю тесто.

В конце добавляю 1-2 ст.л. Растительного масла.

Снова хорошо вымешиваю.

Заворачиваю тесто в пакет и оставляю на 20-30 мин, при комнатной температуре.

Пока тесто отдыхает, быстренько готовлю мясную начинку.

В миску кладу фарш. У меня свинина с говядиной.

Добавляю любые специи для мяса.

Фарш, по вкусу, солю и перчу.

Нарезаю Зеленый лук.

И Кинзу.

Добавляю лук с кинзой в фарш и хорошо перемешиваю.

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Фарш с зеленью получается очень сочный и ароматный. И есть маленький секретик, чтобы фарш получился еще сочнее, можно добавить в фарш совсем немного водички, буквально четверть стакана и хорошо перемешать.

Тесто готово. По этому рецепту тесто получается просто идеальное, нежное и эластичное.

Делю тесто на 5 частей.

Каждый кусочек раскатываю в тонкую лепешку.

В середину кладу фарш.

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Посмотрите как много начинки, получится обалденно вкусно! Пальчики оближешь!



Собираю края теста к центру и немного раскатываю скалкой. Можно просто немного примять руками. Сильно не раскатывайте. Чтобы тесто не лопнуло.

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А тесто просто шикарное, легко раскатывается без добавления лишней муки. Теперь это мое любимое тесто. Я думаю, с ним получатся отличные чебуреки, и пельмени, и вареники - тесто простое и универсальное. И работать с ним - одно удовольствие.



Сковороду разогреваю и смазываю топленым маслом.

Жарю лепешки с двух сторон, до румяности.

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Лепешки прекрасно прожариваются на сковороде, но если внутренний голос не дает вам покоя и убеждает, что мясо не прожарилось внутри, не спорьте с ним, разогрейте духовку до 180 и подержите их там, буквально пару минут. При этом и ваша совесть успокоится и аппетит еще сильнее разыграется ;).



А мои лепешки исчезают прямо со сковороды, еще горяченькими!))) Они настолько вкусные и сочные, что у них не так много шансов попасть со сковороды на стол. Хотя есть варианты, например, закрыть кухню на замок пока жарите лепешки. Но тут другая сложность - не съесть все самой)))

Давайте разрежем одну лепешку и полюбуемся их мясистым разрезиком…

Вы только посмотрите! сколько ароматного сока внутри!

Скорее готовьте и не забудьте сохранить рецепт, жалко будет его потерять, этот рецепт такое чудо!

А также обязательно поделитесь рецептом с друзьями, пусть побольше кулинаров узнают о такой вкуснятине!

Приятного аппетита!

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