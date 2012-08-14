Салат из запеченных баклажанов, помидоров и перца

Овощи вымыть.

Противень застелить пергаментом и разложить баклажаны, перец и помидоры.

Наколоть баклажаны в 2-3 местах спицей или вилкой (также можно сделать пару проколов на помидорах).

Поставить противень с овощами в разогретую до 220-240°C духовку и запекать до мягкости.

Через 20-25 минут будут готовы помидоры и перец (вынуть их из духовки и накрыть пищевой пленкой).

Баклажаны запекать около 40-50 минут - они должны стать абсолютно мягкими.



Совет. Для удобства, можно сначала поставить запекать баклажаны, а за 20-25 минут до готовности положить к баклажанам помидоры и перец. Тогда овощи будут готовы одновременно.

Противень с запеченными овощами затянуть пищевой пленкой и дать постоять 15 минут.

Затем снять кожицу и порубить овощи ножом.

Очищаем от кожицы и нарезаем баклажаны.

Очищаем от кожицы и нарезаем болгарский перец.

Очищаем от кожицы и рубим запеченные помидоры.

Чеснок очистить и мелко порубить.

Зелень вымыть, хорошо обсушить и порубить.

Сложить овощи в миску.

Добавить зелень с чесноком и заправить, по вкусу, соком лимона, солью, сахаром и свежемолотым перцем.

Заправить салат оливковым маслом, хорошо перемешать, убрать в холодильник и дать настояться.

Подавать салат в охлажденном виде.



Приятного Вам аппетита!



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