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14 августа 2012

Салат из запеченных баклажанов, помидоров и перца

Салат из запеченных баклажанов, помидоров и перца 24 362

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Рецепт
Приготовление
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Комментарии (54)
Фотоотчеты (2)

Ингредиенты

баклажаны 2 шт
помидоры 2-4 шт
болгарский перец 2 шт
чеснок 2-3 зубчика
зелень базилика, кинзы или петрушки средний пучок
сок лимона 2 ст.л. (или по вкусу)
оливковое масло 2-3 ст.л.
сахар 0,5-1 ч.л. (или по вкусу)
соль
свежемолотый перец

Общая информация

Общее время приготовления

6 ч

Активное время приготовления

40 минут

Сложность

Легкий

Кол-во порций

6

Таблица мер и весов

Пошаговый рецепт с фото

Овощи вымыть.
Противень застелить пергаментом и разложить баклажаны, перец и помидоры.
Наколоть баклажаны в 2-3 местах спицей или вилкой (также можно сделать пару проколов на помидорах).

Салат из запеченных баклажанов, помидоров и перца фото к рецепту 1

Поставить противень с овощами в разогретую до 220-240°C духовку и запекать до мягкости.
Через 20-25 минут будут готовы помидоры и перец (вынуть их из духовки и накрыть пищевой пленкой).
Баклажаны запекать около 40-50 минут - они должны стать абсолютно мягкими.

Совет. Для удобства, можно сначала поставить запекать баклажаны, а за 20-25 минут до готовности положить к баклажанам помидоры и перец. Тогда овощи будут готовы одновременно.

Салат из запеченных баклажанов, помидоров и перца фото к рецепту 2

Противень с запеченными овощами затянуть пищевой пленкой и дать постоять 15 минут.

Салат из запеченных баклажанов, помидоров и перца фото к рецепту 3

Затем снять кожицу и порубить овощи ножом.
Очищаем от кожицы и нарезаем баклажаны.

Салат из запеченных баклажанов, помидоров и перца фото к рецепту 4

   

Салат из запеченных баклажанов, помидоров и перца фото к рецепту 5

 Очищаем от кожицы и нарезаем болгарский перец.

Салат из запеченных баклажанов, помидоров и перца фото к рецепту 6

   

Салат из запеченных баклажанов, помидоров и перца фото к рецепту 7

 Очищаем от кожицы и рубим запеченные помидоры.

Салат из запеченных баклажанов, помидоров и перца фото к рецепту 8

   

Салат из запеченных баклажанов, помидоров и перца фото к рецепту 9

Чеснок очистить и мелко порубить.
Зелень вымыть, хорошо обсушить и порубить.
Сложить овощи в миску.
Добавить зелень с чесноком и заправить, по вкусу, соком лимона, солью, сахаром и свежемолотым перцем.
Заправить салат оливковым маслом, хорошо перемешать, убрать в холодильник и дать настояться.
Подавать салат в охлажденном виде.

Салат из запеченных баклажанов, помидоров и перца фото к рецепту 10

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Комментарии к рецепту

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AksanaB

8 лет назад

Мне очень понравился салат. Сделала тоже с фетой, как другие выше писали. Замечательно

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an0784

8 лет назад

Олесечка, подскажите а можно и такой салат ставить как закатку на зиму? будет ли он стоять? очень люблю такое сочетание, он чем то похож на аджаб-сандал

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София84

8 лет назад

Олеся, добрый вечер! Сделала вчера этот салатик и появился вопрос. После запекания овощей и их очистки, после того как я их нарезала в миске было очень много жидкости. И я не знаю что с ней делать выливать или оставлять? И дальше делать по рецепту? Я склоняюсь к тому чтобы вылить жидкость и добавить масло и все остальное, но не уверена правильно ли это. Пока поставила овощи в холодильник, возможно Вы сможете мне ответить.

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Олеся

8 лет назад

София, не нужно сливать жидкость, это сок от перца и помидоров.

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Юлька Владимировна

6 лет назад

Отличная закуска, спасибо за рецепт! 

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НинаУдиш

5 лет назад

Вкусный салат, похож на икру 

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