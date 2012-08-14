Салат из запеченных баклажанов, помидоров и перца
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Ингредиенты
|баклажаны
|2 шт
|помидоры
|2-4 шт
|болгарский перец
|2 шт
|чеснок
|2-3 зубчика
|зелень базилика, кинзы или петрушки
|средний пучок
|сок лимона
|2 ст.л. (или по вкусу)
|оливковое масло
|2-3 ст.л.
|сахар
|0,5-1 ч.л. (или по вкусу)
|соль
|свежемолотый перец
Общая информация
Общее время приготовления
6 ч
Активное время приготовления
40 минут
Сложность
Легкий
Кол-во порций
6
Пошаговый рецепт с фото
Овощи вымыть.
Противень застелить пергаментом и разложить баклажаны, перец и помидоры.
Наколоть баклажаны в 2-3 местах спицей или вилкой (также можно сделать пару проколов на помидорах).
Поставить противень с овощами в разогретую до 220-240°C духовку и запекать до мягкости.
Через 20-25 минут будут готовы помидоры и перец (вынуть их из духовки и накрыть пищевой пленкой).
Баклажаны запекать около 40-50 минут - они должны стать абсолютно мягкими.
Совет. Для удобства, можно сначала поставить запекать баклажаны, а за 20-25 минут до готовности положить к баклажанам помидоры и перец. Тогда овощи будут готовы одновременно.
Чеснок очистить и мелко порубить.
Зелень вымыть, хорошо обсушить и порубить.
Сложить овощи в миску.
Добавить зелень с чесноком и заправить, по вкусу, соком лимона, солью, сахаром и свежемолотым перцем.
Заправить салат оливковым маслом, хорошо перемешать, убрать в холодильник и дать настояться.
Подавать салат в охлажденном виде.
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Комментарии к рецепту
Чтобы добавить свой комментарий необходимо авторизоваться
8 лет назад
Олесечка, подскажите а можно и такой салат ставить как закатку на зиму? будет ли он стоять? очень люблю такое сочетание, он чем то похож на аджаб-сандал
8 лет назад
Олеся, добрый вечер! Сделала вчера этот салатик и появился вопрос. После запекания овощей и их очистки, после того как я их нарезала в миске было очень много жидкости. И я не знаю что с ней делать выливать или оставлять? И дальше делать по рецепту? Я склоняюсь к тому чтобы вылить жидкость и добавить масло и все остальное, но не уверена правильно ли это. Пока поставила овощи в холодильник, возможно Вы сможете мне ответить.
8 лет назад
София, не нужно сливать жидкость, это сок от перца и помидоров.
6 лет назад
Отличная закуска, спасибо за рецепт!
5 лет назад
Вкусный салат, похож на икру
8 лет назад
Мне очень понравился салат. Сделала тоже с фетой, как другие выше писали. Замечательно