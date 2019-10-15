Хрустящий маринованный лук

Лук, приготовленный по этому рецепту, получается пикантным, хрустящим и очень вкусным. Он отлично подойдет и к мясным блюдам, и к плову.

Видеорецепт



Лук очистите и, в зависимости от размера, нарежьте на тонкие кольца или полукольца.

Измельчите укроп или другую зелень по вкусу.

В чистую кипяченую воду добавьте соль и сахара. Тщательно размешивайте до их растворения

Добавьте в воду уксус и повторно перемешайте.

В глубокую емкость переложите нарезанный лук и укроп, залейте все маринадом. Накройте крышкой и дайте настояться 20 минут.

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