Хрустящий маринованный лук

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Лук, приготовленный по этому рецепту, получается пикантным, хрустящим и очень вкусным. Он отлично подойдет и к мясным блюдам, и к плову.
Ингредиенты
|лук
|2 шт
|вода
|1 стакан
|укроп
|по вкусу
|сахар
|1 ст.л.
|соль
|1 ст.л.
|уксус
|4 ст.л.
Общая информация
Общее время приготовления
35 минут
Активное время приготовления
15 минут
Сложность
Легкий
Кол-во порций
3
Пошаговый рецепт с фото
Видеорецепт
Лук очистите и, в зависимости от размера, нарежьте на тонкие кольца или полукольца.
Измельчите укроп или другую зелень по вкусу.
В чистую кипяченую воду добавьте соль и сахара. Тщательно размешивайте до их растворения
Добавьте в воду уксус и повторно перемешайте.
В глубокую емкость переложите нарезанный лук и укроп, залейте все маринадом. Накройте крышкой и дайте настояться 20 минут.
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