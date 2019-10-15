Добавить свой рецепт Войти
Рецепты от Олеси Видеорецепты Кухни мира Детская кухня Рецепты для пикника
Закуски Салаты Супы Вторые блюда Выпечка Десерты Напитки Соусы Заготовки Разное
Главная Рецепты Закуски Разные закуски
15 октября 2019

Хрустящий маринованный лук

Хрустящий маринованный лук 0 3

Все рецепты автора
Рецепт
Приготовление
Похожие рецепты
Комментарии
Фотоотчеты

Лук, приготовленный по этому рецепту, получается пикантным, хрустящим и очень вкусным. Он отлично подойдет и к мясным блюдам, и к плову.

Ингредиенты

лук 2 шт
вода 1 стакан
укроп по вкусу
сахар 1 ст.л.
соль 1 ст.л.
уксус 4 ст.л.

Общая информация

Общее время приготовления

35 минут

Активное время приготовления

15 минут

Сложность

Легкий

Кол-во порций

3

Таблица мер и весов

Пошаговый рецепт с фото

Видеорецепт


Лук очистите и, в зависимости от размера, нарежьте на тонкие кольца или полукольца.

Измельчите укроп или другую зелень по вкусу.

В чистую кипяченую воду добавьте соль и сахара. Тщательно размешивайте до их растворения

Добавьте в воду уксус и повторно перемешайте.

В глубокую емкость переложите нарезанный лук и укроп, залейте все маринадом. Накройте крышкой и дайте настояться 20 минут.

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен!

А еще у нас появился Телеграм-канал. Присоединяйтесь и делитесь с друзьями!

Поделись рецептом с друзьями!

Мне нравится
3 В избранное

Похожие рецепты

Жемчужный маринованный лук
Легкий 12 68 19

Жемчужный маринованный лук

lanita69
Маринованный лук для салатов
Легкий 2 6 1

Маринованный лук для салатов

Галина Прилепа

Лучшие рецепты в разделе "Разные закуски"

Завтрак в итальянском стиле
Легкий 56 104 26

Завтрак в итальянском стиле

Shkoda
Закуска Блинное "Макраме"
Легкий 20 96 48

Закуска Блинное "Макраме"

Lakiska
Чипсы из лаваша
Легкий 25 72 65

Чипсы из лаваша

Аринушка
Закуска из плвленного сыра с корейской морковью
Легкий 18 86 12

Закуска из плвленного сыра с корейской морковью

Kontik
"Ещё!" маринованный чеснок с виноградом
Легкий 9 50 26

"Ещё!" маринованный чеснок с виноградом

lanita69
"Закусон лимон-цитрон"
Легкий 11 26 21

"Закусон лимон-цитрон"

lanita69
Рулет закусочный
Легкий 10 43 28

Рулет закусочный

Аринушка
Сырный праздничный рулет
Легкий 1 43 53

Сырный праздничный рулет

nikulj
Арахис с пряностями
Легкий 10 29 4

Арахис с пряностями

Buchy
Чеснок по-провански
Легкий 13 16 2

Чеснок по-провански

lanita69
Пряный нут-китайский снэк
Легкий 9 15 1

Пряный нут-китайский снэк

lanita69
Трубочки закусочные
Легкий 8 17 2

Трубочки закусочные

lanita69

Комментарии к рецепту

Чтобы добавить свой комментарий необходимо авторизоваться

Комментариев к этому рецепту пока нет.

Добавить фотоотчет

Фотоотчеты к рецепту

Фотоотчетов к этому рецепту пока нет.

добавить рецепт
Последние статьи
29 июля 2020

Как разнообразить блюда с помощью повседневных ингредиентов

Рецепты от Олеси
Рыба, жаренная в сыре
© 2003—2020 Готовим дома